未來少女／紫月光自創獨特宇宙觀！密謀成團1000天跳進台北小巨蛋

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有故事的品牌永遠最迷人，這不僅適用於產品，也適用於偶像團體，韓國SM娛樂打造了自創的文化宇宙觀，為女團aespa創造充滿BLACK MAMBA（黑曼巴）奇幻想像等各種虛擬角色的空間；日本AKB48之父秋元康將再打造元宇宙偶像，讓歌迷投資明星的未來，各國偶像推手都在說自己的故事，那麼台灣呢？
來自夢威集團旗下的子公司ACEM藝夢娛樂經紀公司，受到日本、韓國經紀公司邀請積極打造偶像團體，一起參與造星活動，要做夢就要玩得更熱血、追逐外人心中難以實現的夢想，早在2022年9月10日他們就悄悄計劃1000天登上小巨蛋，從頭開始培訓練習生，一步步朝目標邁進，今年順勢加入《未來少女》女團選秀節目，推出舞技超群的紫月光！
從零開始，很熱血也很辛苦，這個養成計劃的目標就是在2025年6月6日那一天登上台北小巨蛋開演唱會，擁有「蛤?! Huh Pot」知名餐廳的夢威集團，不僅是餐飲業龍頭，更是擁有活動執行、企劃行銷、經營主持人、網紅事業的全方位能力，首度跨足女團經紀，就是想把娛樂市場做大，打造一個素人圓夢的歷程。
「重新打造才是我們做品牌非常重要的一件事情，它必須從零到一就是獨一風格，有中心思想，才有辦法讓觀眾或是感受到我們當初的莫忘初衷。」
夢威集團的日本社長兼台灣品牌執行長游晉豪（Angus）表示，「夢威」集團名字來源就是夢想與漫威英雄的集合體，希望幫助有夢的年輕人聚集在一起、像英雄般聚集在一起，完成別人無法想像的夢想，而這個紫月光的故事交給ACEM製作人Aki來描寫，以他獨創的星球宇宙觀角度，訴說這個紫月光降臨星球的故事。
成功打造過無數品牌，獲得獎項肯定，游晉豪說，無論銷售產品或是人，最初角度都是以品牌去看待，品牌最大的成就就是「溢價」，就像精品包包一樣，銷售價格超越實際成本，LV因為有品牌可以賣好幾萬元，一般包包只能賣幾百塊，「不管是人或者是物品，只要我們成功的打造這個品牌，品牌對人就有相對的公信力跟安全感，就像追星要的是安全感，我追的不會讓人覺奇怪，甚至自我感覺非常良好，我們就是要滿足消費者這一塊，我們要推銷出去，要帶它走向國際！」
擁有獨一無二的品牌才能創造價值，當ACEM要推出紫月光時，就得面臨建立品牌形象的過程，所以他們希望打造一個素人登上小巨蛋舞台，翻轉不可能的圓夢奇蹟，所以紫月光在《未來少女》裡訴說的是從零到有，然後慢慢實現自我的一個過程，不以爭奪冠軍為目標，而是要訴說自己的故事，鼓勵大家勇敢追夢，不要放棄每一個機會。
「品牌要有中心價值，不只是我們單方面努力，那紫月光也很想跟台灣綁在一起走到國際市場，才有辦法走更遠。」
留學日本的游晉豪舉例，秋元康當初用6億元日幣打造了AKB48，做了4年才開始進帳第一塊錢，但是到現在10年內，他們每一年固定就是150到200億元日幣的門票收益，前面耕耘很辛苦、花費很多財力，但是後面看到的收益其實是無限大的，除了企業贊助，若有政府資源加入，台灣能站穩亞洲、甚至未來放眼全球也不是不可能，像韓國政府花了很多的錢推廣韓劇、韓團，順理成章地成就了韓流，「我們向韓國學習，一起努力做品牌這一塊」。
自從S.H.E之後，台灣已經20多年沒有知名女團，Aki認為，台灣從來都不缺人才，不管是藝人本身、音樂製作人或是動態攝影 ，其實台灣有非常新銳的人才出現，但是一直找不到機會，如果有不錯人選，很歡迎大家來推薦，「我覺得整個台灣的演藝圈需要團結，才能讓台灣走出已經很多年沒有一個新女團的時候」。
在ACEM經紀公司的打造下，Aki挖掘了紫月光的10位女孩，賦予她們全新的名字、嶄新的故事、與全然不同的形象，就像10個突然降臨紫月光星球的少女，用精湛的唱跳能力，展開一個拯救世界的奇幻旅程。她們不僅要站穩腳步立足台灣，還要帶著台灣價值，在夢威集團的帶領下去到韓國、日本，不僅要紅，還要紅到發紫，散發出專屬於她們的紫月光能量。
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