未來少女／紫月光進軍日本接代言！海陸空3路宣傳　歡迎廟會邀約

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ACEM在籌備訓練生時就立下一個短期目標，要在1000天內登上台北小巨蛋，因為公司發展齊全，希望能達成一條龍的流程，之後納入妝髮、服裝設計師，滿足女團全方位需求，嘗試用自己的力量改變娛樂生態，積極往這個方式邁進，欲創造娛樂產業的養成系奇蹟，「1000天登上小巨蛋，其實就是我從門口進去的那一刻，從工作人員到架PA、燈光、音響、舞台的人，到所有的音樂、藝人，全部都是我們公司。」
Aki感慨地說，自己是寫故事的人，之前帶藝人常遇到一個問題，就是培訓藝人時，往往給了一個美好的開端，當他們到下一個階段，簽約到別家公司，可能就有不同走向，讓他覺得有點可惜，而夢威集團資源豐富，可以動員所有人力發動一場演唱會，完成他想要做的事。
選秀節目播出時引起關注，是觀眾熱門話題，這個花可能是曇花一現，燦爛煙火一下就沒了，Aki說，「我們想做的是整個花園，讓它可以串起來這件事情，我們這個故事既然都願意寫了，那一定是整個行銷，包括後面的故事都是要寫進來裡面，最後觀眾看到我跟紫月光是不一樣的」。
「綜藝節目就是打陸軍，空軍就是日韓宣傳，海軍就是從海外打回來，我覺得這樣比較紮實。」
對於節目結束後，紫月光的未來規劃，夢威集團早就布好藍圖，一步一步往下走，站穩台灣後再從海陸空管道打響名號，包括日韓發展會有代言人或產品形象大使的官宣，未來以東南亞為終極目標；登上小巨蛋開唱拉抬聲量和流量；還有一種行銷方式叫做「鄉村包圍城市」，希望她們能從中南部城市扎根，甚至鄉鎮上的廟宇邀約都不排斥，讓紫月光成為接地氣的女團。
Aki形容這種宣傳方式叫做「地推」，就像里長選舉拜票那樣，因為集團有很多表演機會，可以從50人、100人、500人這樣，一路一路地推往上走，在2025年水到渠成在小巨蛋辦演唱會，「不能因為小場子我們就不去，小場也要去經營就對了，走親民路線一路一路往上打，如果有別人不想去的全部來找我們，我們每個都去，這個宣傳行銷很有趣，還是要接地氣啦，不然瓜哥（胡瓜）怎麼紅這麼久，我們可以巡迴全台表演」，徵求各種活動邀約，有廟宇表演也很樂意。
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