張鈞甯情史超精彩！分手趙又廷才認愛 一句「感謝抬愛」打槍邱澤
藝人張鈞甯和阮經天合作的新電影《查無此心》近日上映，但其實張鈞甯出道至今累積不少作品，除了表現，感情世界也備受關注。張鈞甯外型出眾，號稱演藝圈發電機的她傳過不少緋聞，其中以趙又廷和邱澤最廣為人知。
記者薛羽彤／綜合報導
張鈞甯2010年和趙又廷因拍攝《痞子英雄》結緣，兩人日久生情，低調交往2年多，最初矢口否認，直到電影版《痞子英雄二部曲：黎明再起》上檔時，兩人上節目宣傳，趙又廷第一次承認愛過張鈞甯，他說：「這是給喜歡《痞子英雄》的粉絲一個交代。」
此外，張鈞甯和大陸男星張翰合拍《溫暖的弦》，由於兩人實在太有CP感，進而傳出緋聞，讓不少粉絲敲碗他們快在一起。甚至有網友入戲太深，在網路上傳出兩人在大陸結婚領證，隨後被雙方否認。
彭于晏和張鈞甯在《我在墾丁*天氣晴》就已合作過，之後又共演《蜂蜜幸運草》兩人的友誼直線上升，多年的交情加上郎才女貌，進而傳出緋聞，甚至還有消息爆出兩人祕婚，彭于晏工作室隨即否認。
距離張鈞甯最近一次的緋聞，是2019年她和邱澤被拍到一起遊車河，男方霸氣認了正在追求中，張鈞甯則透過經紀人打槍：「感謝抬愛，近期鈞甯的傳聞比較多，給大家造成了一定的困擾，十分抱歉」，這段緣分最後無疾而終；而邱澤之後因拍攝《當男人戀愛時》跟許瑋甯擦出火花，2人已於2021年結婚。
在這群緋聞男友中，張鈞甯唯一認愛的，就是身家上億的科技業CEO男友黃凱偉，兩人曾在街上擁抱被拍到，張鈞甯大方承認戀情並透露他們是看中醫認識，直到2016年感情變淡分手，結束2年多的戀情。