小S被爆「錢都在許雅鈞那」不敢吭聲　汪小菲友人：沒有一點地位

張鈞甯情史超精彩！分手趙又廷才認愛　一句「感謝抬愛」打槍邱澤

▲張鈞甯魅力無敵，緋聞對象都是男神，她曾和趙又廷在一起過；面對邱澤的追求則無情打槍。（圖 / 資料照）
▲張鈞甯魅力無敵，緋聞對象都是男神，她曾和趙又廷在一起過；面對邱澤的追求則無情打槍。（圖 / 資料照）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人張鈞甯和阮經天合作的新電影《查無此心》近日上映，但其實張鈞甯出道至今累積不少作品，除了表現，感情世界也備受關注。張鈞甯外型出眾，號稱演藝圈發電機的她傳過不少緋聞，其中以趙又廷和邱澤最廣為人知。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《查無此心》張鈞甯（左）、阮經天專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲《查無此心》由張鈞甯（左）、阮經天主演。（圖／記者鄭孟晃攝影）
張鈞甯2010年和趙又廷因拍攝《痞子英雄》結緣，兩人日久生情，低調交往2年多，最初矢口否認，直到電影版《痞子英雄二部曲：黎明再起》上檔時，兩人上節目宣傳，趙又廷第一次承認愛過張鈞甯，他說：「這是給喜歡《痞子英雄》的粉絲一個交代。」

10.jpg
▲趙又廷和張鈞甯有過一段情。（圖 / 資料照）
此外，張鈞甯和大陸男星張翰合拍《溫暖的弦》，由於兩人實在太有CP感，進而傳出緋聞，讓不少粉絲敲碗他們快在一起。甚至有網友入戲太深，在網路上傳出兩人在大陸結婚領證，隨後被雙方否認。

▲張鈞甯、張翰合作《溫暖的弦》結為好友。（圖／翻攝微博）
▲張鈞甯、張翰合作《溫暖的弦》傳出緋聞。（圖／翻攝微博）
彭于晏和張鈞甯在《我在墾丁*天氣晴》就已合作過，之後又共演《蜂蜜幸運草》兩人的友誼直線上升，多年的交情加上郎才女貌，進而傳出緋聞，甚至還有消息爆出兩人祕婚，彭于晏工作室隨即否認。

▲彭于晏良好的形象，也讓他深受被盜用照片的困擾。（圖／翻攝自彭于晏微博）
▲彭于晏也是張鈞甯緋聞對象之一。（圖／翻攝自彭于晏微博）
距離張鈞甯最近一次的緋聞，是2019年她和邱澤被拍到一起遊車河，男方霸氣認了正在追求中，張鈞甯則透過經紀人打槍：「感謝抬愛，近期鈞甯的傳聞比較多，給大家造成了一定的困擾，十分抱歉」，這段緣分最後無疾而終；而邱澤之後因拍攝《當男人戀愛時》跟許瑋甯擦出火花，2人已於2021年結婚。

邱澤2.jpg
▲邱澤大方承認要追張鈞甯卻被打槍。（圖 / 資料照）
在這群緋聞男友中，張鈞甯唯一認愛的，就是身家上億的科技業CEO男友黃凱偉，兩人曾在街上擁抱被拍到，張鈞甯大方承認戀情並透露他們是看中醫認識，直到2016年感情變淡分手，結束2年多的戀情。

張鈞甯阮經天「16年友情」撕破臉！他靠1招和解笑虧：膚淺的女人

張鈞甯「剋夫」專業戶！《緝魂》《查無此心》老公都得絕症

北影紅毯5美／許瑋甯「下身失蹤」美腿全露　張鈞甯女神氣場超強

張鈞甯瘦到僅剩43公斤！入戲到「手掌骨裂」殺青7天後才驚覺

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞