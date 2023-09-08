侯友宜拋企業提撥利潤加薪 綠營諷：你的宿舍盈餘怎不拿出來回饋
針對國民黨總統參選人侯友宜拋出的「修法鼓勵上市企業提撥一定比例的利潤加薪」政見，民進黨發言人林楚茵今（8）日表示，將獲利直接提撥為加薪的一部分能討論，但要不要透過立法處理，甚至作為一個總統政見，是比須認真思考的；立委參選人吳崢質疑，「為什麼侯友宜的大群館，你的宿舍、你的盈利，不現在馬上就拿出來去回饋年輕人呢？」
記者陳佩君／台北報導
林楚茵表示，關於要求上櫃公司稅後盈餘提撥作為加薪，這部分透過立法當然可以解決跟處理，但在公司治理上如何應用獲利跟盈餘，這是要回到股東及投資人去決定，站在保障民眾財產上面，是否能夠一刀切要求老闆或上市櫃公司股東，將獲利直接提撥為加薪的一部分，這是可以討論，但要不要透過立法處理，甚至作為一個總統政見，是必須要好好認真思考的。
吳崢表示，上市企業要提撥一定比例的利潤出來加薪，說要讓年輕人薪資變好，希望由民間部門，大公司企業來幫他完成政見，這個說白話一點叫「慷他人之慨」，「你的目標、你的政見要所有其他的企業來幫你承擔」。
吳崢質疑侯友宜，既然是政見方向是希望私人部門獲利，拿更多出來幫助年輕人，「那為什麼你的大群館，你的宿舍、你的盈利，不現在馬上就拿出來去回饋年輕人呢？這不是馬上就改善？大群館出租99個單位、一間月租1000元，那不是學生立竿見影就得到幫助嗎？」