崑山科大參與ESG遠見共好圈 推動綠色科技打造永續校園

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「遠見」發起的ESG遠見共好圈，是全台第一個ESG和USR永續整合平台，崑山科大為持續成為更永續的綠色大學，活動由行政副校長兼永續長鐘俊顏、副永續長許蕙琳及主任王平共同參與盛會。遠見天下文化事業群創辦人高希均開幕致詞表示，透過ESG遠見共好圈成立，可以讓好公司變成更永續的公司，讓好大學變成更永續的大學，持續盈利、成長、創新，培養更多具備ESG觀念的人才。
副校長兼永續長鐘俊顏表示，崑大在大學社會責任USR的表現有目共睹，該校所執行的既培力也使力－以人才培育為底蘊創生新官田、永康工業區及鄰近區域暨國際化綠色需求和永續發展等兩項USR實踐計畫案榮獲2022年第三屆遠見USR大學社會責任在地共融組首獎及生態共好組楷模獎的殊榮，成績為全國最佳，證明崑大師生團隊利用專長及所學回饋、服務社會，為實踐大學社會責任的典範。
此外，由台灣企業永續學院主辦之「TCSA台灣企業永續獎」在2022年已邁入第15屆，特增設「永續綜合績效類-台灣永續典範大學獎」，崑大在去年便以「永續與共榮－永續崑山」為題，榮獲台灣永續典範大學獎之「社會共融領袖獎」及「大學永續報告書」銅獎佳績，是雲嘉南區唯一榮獲跨兩獎項的私立科大。世界綠色大學評比公布2022年排名，該校首度參與競賽便入榜，是中部以南唯一私立科大進入排名。
校長李天祥表示，崑大致力於將校務治理支持大學社會責任USR及培育在地人才列為發展重點項目，聚焦於解決大台南地方環境永續、產業創生、人才就業及文化保存與創新等議題解決，已連續2022及2023兩年榮獲「遠見」USR大學社會責任獎計畫，可見在友善社區及環境已經建立口碑，足見致力推動綠色科技與校園永續不遺餘力。