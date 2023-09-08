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FIBA世界盃／美國隊慘遭滑鐵盧！德國113:111獲勝首度晉級冠軍賽

▲德國隊Andreas Obst進球後全隊慶祝，德國以113:111擊敗美國隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國隊Andreas Obst進球後全隊慶祝，德國以113:111擊敗美國隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2023年FIBA世界盃籃球賽今（8）日上演準決賽，由全NBA球星組成的美國夢幻隊，迎戰德國隊，結果美國隊慘遭滑鐵盧，在德國球星施羅德（Dennis Schroder）領軍拿下17分，Andreas Obst單場攻下24分帶領下，最終以113比111擊敗美國，隊史首度晉級冠軍戰，對手將是塞爾維亞。

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▲德國隊中鋒Franz Wagner上籃，幫助德國以113:111擊敗美國隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國隊中鋒Franz Wagner上籃，幫助德國以113:111擊敗美國隊。（圖／美聯社／達志影像）
德國此役由施羅德（Dennis Schroder）發號施令，帶領「華格納兄弟」弗朗茨（Franz Wagner）、莫里茨（Moritz Wagner）晉級冠軍戰，默契十足，打敗「金度不足」的美國夢幻隊。

此役美國隊一開賽就被緊追，上半場打完，Mikal Bridges、Anthony Edwards各攻下15分，美國隊一度以60比59取得領先，德國則是Moritz Wagner的14分最高。

但下半場德國頻頻攔下得手，溜馬隊中鋒Daniel Theis打爆美國內線，加上Andreas Obst外線頻發威，第三節，德國單節攻下35分，帶著10分領先優勢進入決勝節。

▲德國隊Andreas Obst進球後全隊慶祝，德國以113:111擊敗美國隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國隊Andreas Obst進球後全隊慶祝，德國以113:111擊敗美國隊。（圖／美聯社／達志影像）
美國在第四節Anthony Edwards關鍵失誤後，反而以113:111的比分吞敗，德國球員欣喜若狂，美國隊繼上屆8強被淘汰後，再度意外未打進世錦賽決賽。

德國隊Schroder拿下17分，小Wagner22分、Theis21分，美國隊A. Edwards23分，J. Brunson15分，M. Bridges17分。

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