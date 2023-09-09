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FIBA世界盃／美國隊3名內線搶不贏Theis　禁區失守再次成落敗主因

▲德國中鋒Daniel Theis一人力抗多名美國球員抓籃板，全場他得到21分7籃板。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國中鋒Daniel Theis一人力抗多名美國球員抓籃板，全場他得到21分7籃板。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

美國隊昨晚敗給了歐陸勁旅德國隊，在這場比賽中，球隊被對手靠著二次進攻得到25分、在禁區砍下50分，成為輸球主因。內線劣勢又再一次成為山姆大叔在國際賽上致命、卻又難以解決的問題。

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這場比賽美國隊在禁區無疑被德國隊給完全壓制，此役他們有登場的內線球員合計得到19分7籃板，其中Jaren Jackson Jr.拿8分3籃板，Paolo Banchero砍6分2籃板，Bobby Portis拿5分2籃板；而在NBA效力於印第安納溜馬的德國中鋒Daniel Theis一人就得到21分7籃板。

就如同在16強小組賽輸給立陶宛的原因一樣，籃板問題又一次成為美國隊的夢魘。德國隊靠著高大、強壯的內線，讓他們在進攻籃板上以12:7領先，並以此得到了25分，而美國隊這方面則只得到了8分。

在輸給立陶宛和德國的比賽中，美國隊在籃下基本上沒有提供任何抵抗，球隊基本上在內線為所欲為。加上犯規麻煩和防守漏洞等方面持續存在的問題，導致他們在世界盃上煞羽而歸。

這不是這一屆才出現的問題，千禧年開始，美國隊內線進入到FIBA規則的國際賽時總是會表現掙扎，也是外界公認的致命弱點。只不過在過去他們在其他位置上有著壓倒性的實力，所以有時候能掩蓋這一點。

為了彌補禁區劣勢，美國隊本屆賽會嘗試過很多套陣容，其中表現最出色的還是讓Banchero打小球中鋒，最大化的解放球隊的空間和轉換能力。但這樣的打法，面對到能完全統治籃板、攻守紀律性佳的強隊時，就會遇到問題。

而除了上述原因之外，NBA許多頂級球星對於世界盃不感興趣、只想打奧運，讓美國隊被迫選擇「B隊」，也是他們無法順利達成目標的原因。雖然Jalen Brunson、Anthony Edwards和Austin Reaves等人也都是極為出色優秀球員和正在崛起的年輕球星，但他們無法彌補球隊在默契以及體型上的劣勢。

▲美國男籃在巴黎奧運會上能夠再起嗎？（圖／美聯社／達志影像）
▲美國男籃在巴黎奧運會上能夠再起嗎？（圖／美聯社／達志影像）

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