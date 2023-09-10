陸劇10年／5大流量男神肖戰、楊洋崛起！范冰冰「補稅40億」翻車
10年來收視驚人的經典陸劇，哪部最讓人印象深刻？不管是職場社畜最愛的宮鬥劇《琅琊榜》、《如懿傳》，還是兒女情長的古裝偶像劇《花千骨》、《三生三世十里桃花》，捧紅了一大票頂流明星，誰的人氣最高？誰的片酬最貴？《NOWnews今日新聞》帶您一起看看胡歌、范冰冰、趙麗穎、肖戰等等具有代表性的人物指標。
記者羅凌筠／綜合報導
隨著串流平台崛起，每年都有現象級陸劇爆紅，最火紅的5大劇種，莫過於宮鬥劇、古偶劇、大女主劇、BL劇、偶像劇，其中又以胡歌《琅琊榜》、周迅《如懿傳》、趙麗穎《花千骨》、楊冪《三生三世十里桃花》、范冰冰《武媚娘傳奇》、肖戰《陳情令》、楊洋《你是我的榮耀》最具代表性。
在競爭激烈的影視產業，能站上一線地位的演員除了講求演技實力，顏值的要求更是加分。陸劇10年來產出的高顏值一線小生，斯文儒雅的胡歌絕對是代表之一，要當「胡歌接班人」條件不好找，從人氣上來看，楊洋、肖戰、王一博、王鶴棣都是一時之選，這四小男神也都有屬於自己的經典角色。
演藝圈裡美女如雲，能登上「頭號女主角」的地位，除有純熟演技、超高人氣，在外貌上也是要有一定的條件。陸劇10年來接棒「四大花旦」徐靜蕾、周迅、趙薇、章子怡的「新四小花旦」，包含楊冪、劉詩詩、趙麗穎、虞書欣，全都是女神等級。
而大陸當紅演員片酬動輒破億台幣，於是開始有限酬（薪）令產生，規定全部演員總片酬不能超過製作總成本的40%，主要演員不超過總片酬70%，其他演員不低於總片酬30%，幾位天價片酬俱樂部的明星，如章子怡、周迅、楊冪、楊洋、胡歌首當其衝，孫儷甚至自砍酬勞接戲。
除了「天價片酬」遭整頓，最容易一夕翻車的明星，就是涉及逃漏稅的藝人，范冰冰用「陰陽合同」逃稅，遭罰8.8億人民幣（近台幣40億元），至今依然遭到封殺，是最典型的案例之一，除此之外，鄧倫、鄭爽都涉嫌逃漏稅，被官方點名是「劣跡藝人」，而近日宋祖兒也被員工舉爆逃漏稅，導致原定要播出的戲劇卡關。