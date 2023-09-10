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陸劇10年／5大流量男神肖戰、楊洋崛起！范冰冰「補稅40億」翻車

▲肖戰（左）是10年內從陸劇崛起的流量男神代表人物。（圖／iQIYI提供）
▲肖戰（左）是10年內從陸劇崛起的流量男神代表人物。（圖／iQIYI提供）

記者羅凌筠／綜合報導

10年來收視驚人的經典陸劇，哪部最讓人印象深刻？不管是職場社畜最愛的宮鬥劇《琅琊榜》、《如懿傳》，還是兒女情長的古裝偶像劇《花千骨》、《三生三世十里桃花》，捧紅了一大票頂流明星，誰的人氣最高？誰的片酬最貴？《NOWnews今日新聞》帶您一起看看胡歌、范冰冰、趙麗穎、肖戰等等具有代表性的人物指標。

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▲陸劇10年經典回顧，左起胡一天《致我們單純的小美好》、周迅《如懿傳》、胡歌《琅琊榜》、趙麗穎《花千骨》爆紅。（圖／翻攝微博）
▲陸劇10年經典回顧，左起胡一天《致我們單純的小美好》、周迅《如懿傳》、胡歌《琅琊榜》、趙麗穎《花千骨》爆紅。（圖／翻攝微博）
隨著串流平台崛起，每年都有現象級陸劇爆紅，最火紅的5大劇種，莫過於宮鬥劇、古偶劇、大女主劇、BL劇、偶像劇，其中又以胡歌《琅琊榜》、周迅《如懿傳》、趙麗穎《花千骨》、楊冪《三生三世十里桃花》、范冰冰《武媚娘傳奇》、肖戰《陳情令》、楊洋《你是我的榮耀》最具代表性。

▲楊洋人氣水漲船高。（圖／翻攝《你是我的榮耀》微博）
▲楊洋人氣水漲船高。（圖／翻攝《你是我的榮耀》微博）
在競爭激烈的影視產業，能站上一線地位的演員除了講求演技實力，顏值的要求更是加分。陸劇10年來產出的高顏值一線小生，斯文儒雅的胡歌絕對是代表之一，要當「胡歌接班人」條件不好找，從人氣上來看，楊洋、肖戰、王一博、王鶴棣都是一時之選，這四小男神也都有屬於自己的經典角色。

▲藝人難逃職場霸凌，連楊冪當新人時，遭被導演直扇耳光，趙麗穎拍親密戲，導演不清場，讓眾人看光光。（圖 / 楊冪工作室微博）
▲楊冪在陸劇四小花旦名列前茅。（圖 / 楊冪工作室微博）
演藝圈裡美女如雲，能登上「頭號女主角」的地位，除有純熟演技、超高人氣，在外貌上也是要有一定的條件。陸劇10年來接棒「四大花旦」徐靜蕾、周迅、趙薇、章子怡的「新四小花旦」，包含楊冪、劉詩詩、趙麗穎、虞書欣，全都是女神等級。

▲周迅（左圖起）、章子怡、孫儷拍一部戲的片酬突破億元。（圖／翻攝自周迅、章子怡、孫儷工作室微博）
▲周迅（左圖起）、章子怡、孫儷拍一部戲的片酬突破億元。（圖／翻攝自周迅、章子怡、孫儷工作室微博）
而大陸當紅演員片酬動輒破億台幣，於是開始有限酬（薪）令產生，規定全部演員總片酬不能超過製作總成本的40%，主要演員不超過總片酬70%，其他演員不低於總片酬30%，幾位天價片酬俱樂部的明星，如章子怡、周迅、楊冪、楊洋、胡歌首當其衝，孫儷甚至自砍酬勞接戲。

▲范冰冰（左圖）和鄧倫（右圖）都因逃漏稅遭官方封殺。（圖 / 微博）
▲范冰冰（左圖）和鄧倫（右圖）都因逃漏稅遭官方封殺。（圖 / 微博）
除了「天價片酬」遭整頓，最容易一夕翻車的明星，就是涉及逃漏稅的藝人，范冰冰用「陰陽合同」逃稅，遭罰8.8億人民幣（近台幣40億元），至今依然遭到封殺，是最典型的案例之一，除此之外，鄧倫、鄭爽都涉嫌逃漏稅，被官方點名是「劣跡藝人」，而近日宋祖兒也被員工舉爆逃漏稅，導致原定要播出的戲劇卡關。

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