超商「茉窨」麵包超神秘！注音正解曝光竟是寫錯 眾笑：記得修正
台灣超商聯名品項拼創意，全家除了找古娃娃、在睡五分鐘等網紅推聯名美食外，近期也與世界麵包冠軍陳耀訓推出「茉窨」香柚麵包，少見字詞引發網友討論，好奇「茉窨」是什麼意思？對此，內行網友解答，是一種處理茶葉的工序，不過正確讀音應該是「ㄒㄩㄣ」，而窨若讀做為「ㄧㄣˋ」根據教育部辭典說明，是有地下室、地窖之意，讓網友笑喊「全家FamilyMart 記得修正」。對此，全家業者也回應，會選擇標註「ㄧㄣˋ」是希望同時表達「茉窨」與深藏、久藏之意，商品背後也有印上音義說明。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據網友於「7-11全家 各超商新品資訊共享」好奇分享，全家麵包「茉窨香柚包」上特地在窨字標註「ㄧㄣˋ」，讓他直呼「第一次看到麵包上還標注音的，雖然會唸但還是不知道「茉窨」是什麼意思但蠻好吃的～喜歡裡面的內餡」。
內行網友也熱心解答「實際上他的注音標錯了，應該讀做ㄒㄩㄣˉ，是一種處理茶葉的工序，讀做ㄧㄣˋ時有四個意思，1、地下室，例：窨子；2、深藏、久藏，例：一甕窨下；3、陷害，例：跌窨；4、忍受，例：吞聲窨氣，所以應該是茉ㄒㄩㄣˉ香柚包」。取其名詞釋義，爆笑變成「地下室麵包」，而事實上正確的「茉（讀：ㄒㄩㄣ）窨」是指將茉莉花等放入茶葉中，使茶葉染上花的香味，為一種特殊茶藝手法。
對此全家回應，會選擇標註「ㄧㄣˋ」是希望同時表達熏制茶葉的工法以及深藏、久藏之意，商品包裝背後也有特別寫上正確解答。窨（一ㄣˋ，別音薰），意指為薰製茶葉的工法，因添加茉莉香片茶粉，其以一層茶葉、一層茉莉花花瓣交錯堆疊，將花香窨入茶葉中，達到充滿花熏，窨製技法而成的香片茶。