「世紀賤男」劈5女娶粉絲！傳死性不改鬧離婚 突曝老婆生第四胎
38歲張致恒（Steven）為香港男團BOYZ前成員，2019年被爆出婚前玩「5劈」，誤當小三的女子揚言不想活，他被外界封為「世紀賤男」，但從粉絲變正宮的雯雯選擇原諒，同年9月與偶像閃婚誕下2子，去年初，張致恒突然遭老婆發文休夫，1個禮拜後，男方自爆即將迎來第三胎兒子，成功保住婚姻，令人感到驚奇的是，張致恒近日又宣布第四胎來報到。
記者楊穎軒／綜合報導
張致恒與雯雯結婚滿4年，曾坦言有性成癮的男方，傳出婚後淫行不改，還四處欠藝人好友的錢，讓夫妻屢次爆出婚變，去年1月，雯雯單方面PO文「分開不代表完結，只是讓大家過更好的。今天，我們正式離婚了。我也真心祝福你能夠幸福」，不過後來張致恒秀出「一家五口」照拜年，疑似因為雯雯懷上三寶、成功安撫老婆才沒有離婚。
今年9月7日，張致恒在IG上傳一張幫嬰兒餵奶的照片，寫下：「恭迎四王子回宫！」透露雯雯產下第四胎兒子，網友留言：「認真考慮下結紮，不要再生啦」、「4個小朋友真的夠了，不要再生...生活好好加油吧」、「加油！改善自己個家庭狀況啦！要努力工作啦」、「做個好爸爸、好老公！恭喜」！
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