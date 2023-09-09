守護門窗框角利器！創新建材「固多多」再升級

南臺灣專業建築材料盛會「高雄國際建材大展」即日起至9/11在高雄展覽館盛大登場。展覽集結最新的建材、最佳的技術，甚至運用智能科技、資通訊的智慧建築及未來屋等。其中，今年的颱風跟下雨次數比前兩年多，也使得地下室、牆壁窗角滲漏水等問題頻傳，專業生產門窗框角防裂元件的廠商將成實業社「固多多GU DUO DUO」近期就收到很多詢問。
記者陳美嘉／高雄報導
將成實業社研發主任林志成指出，台灣多數建築物採用RC建築結構(鋼筋混凝土)建造，這一種工法成熟且堅固耐用，成本也相對低廉。但混凝土屬於脆性材料，可以耐壓但不抗拉，尤其在建築物最脆弱的開口處(窗戶與門的角隅是各種作用力的集中點)常見產生45度的剪力裂縫。
RC建築結構中開口(一般指門、窗戶)角隅處因為外力作用的關係成為受力最多的地方，角隅處一旦產生裂縫就很有機會導致滲水問題，目前業界主要採取的預防作法包括，使用大一號鋼筋45度斜撐補強，結構完成後鋪設纖維網或使用防水黏著劑等作為，但實務上仍然無法有效預防角隅處龜裂。
為了能夠從根本結構解決問題，將成實業社經過多年研究、測試，開發出RC結構專用窗角壁面防裂元件「固多多」，安裝固多多並落實搗築工程，提升角隅的握裹面積及握裹力可有效減少產生裂縫。許多建案安裝後因為抗裂效果明顯，在口碑相傳下全台灣至今已累計超過500個案場使用，更有許多自地自建的消費者要求營建商指定使用，畢竟是自己可能要使用一輩子的房子，事先幫門窗框角打好疫苗，花小錢減風險才是最聰明的選擇。
「固多多」擁有日本、中國及台灣發明專利，且經過SGS抗壓荷重試驗測試得出數據證明能直接且有效增加門窗框角隅區域結構強度50%(參數)、提高抗裂性能15倍以上(參數)；更重要的是具備安裝簡易、施工工序標準化且不會影響原有工班鋼筋綁紮作業方式等優勢。