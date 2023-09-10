限今天！7-11「大杯思樂冰買一送一」　全家荔枝烏龍霜淇淋9元

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7-11為學生與小資族們推出多項優惠，包含10日限時1天大杯蘋果風味蘇打思樂冰「買1送1」（原價39元），等於一杯20元消暑開喝！另外，10日也是最後一天指定咖啡同品項第二杯10元，包含特大杯美式（原價60元、平均35元）、特大杯拿鐵（原價70元、平均40元）、雞尾酒風味氣泡咖啡系列（原價99元、平均55元）、大杯精品美式（原價100元、平均55元）、精品小農冰磚系列（原價120元、平均65元）、珍珠椰果四季春青茶（原價60元、平均35元）。
🟡全家｜9元荔枝烏龍霜淇淋、指定飲品買一送一
門市購買特大杯椪柑氣泡美式、西西里氣泡美式、芒果氣泡美式，原價80元買1送1；大杯鮮露青茶，原價40元買1送1，凡購買Let’s Café、私品茶任兩杯，即可加價49元換購好神公仔杯塞一個（隨機不挑款）；另外「全家99購物節」開跑，只要在9月9日至9月15日及9月18日至9月22日到全家領包裹，就可用「9元」吃到最新荔枝烏龍口味的霜淇淋。
🟡萊爾富｜即日起至9月19日
大杯美式（原價45元）／大杯拿鐵（原價55元），同價位第2件6折優惠，不同價以2件8折計。每週一至週三，大杯美式買8送5特價350元（原價45元、平均27元）；大杯拿鐵買8送4特價440元（原價55元、平均37元）
🟡OK｜即日起至9月20日
門市消費／繳費／寄取件，中杯莊園級美式加價購25元（原價50元）、特大杯醇奶茶加價購35元（原價50元）、特大杯仲夏水果茶加價購49元（原價70元）。