▲三歲定一生　把握孩子聽覺發展關鍵期

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資深聽力師蔡明憲表示，守護孩子的聽覺健康要從聽力篩檢做起，及時改善嬰幼兒時期的聽力問題，是語言發展的關鍵。目前台灣採取的是一三六早期療育的原則，出生後1個月內完成聽力篩檢，篩檢陽性個案3個月內確診，確診的聽損個案建議在6個月內開始進行聽能復健。所以，最好是愈早確診並盡快安排相關治療為上策。
3歲定一生，把握孩子的聽覺發展關鍵期由於聽覺是學習說話的必備條件之一，唯有學會如何去「聽」，才有辦法進一步開口「說」。而嬰幼兒聽覺能力發展的關鍵期是在3歲以前，若此階段沒有足夠的聽覺刺激，可能會造成語言發展不全或緩慢，間接影響孩子的自信心、社交溝通技巧及耐挫力等各項能力的發展。
據統計，超過半數以上有聽損的孩子們都曾有過不好的人際相處經驗，由於自身的生理障礙和過往累積的人生經驗，容易讓他們將一切問題都歸咎在自己身上。而這樣的錯誤歸因會不斷瓦解他們的自信，一旦完全喪失了信心，便可能對一切都抱持著負面的態度。
在多篇探討聽障生遭遇霸淩行為的相關文獻指出，外觀配戴聽覺輔具和聽障生遭遇霸凌其實並不存在顯著的關聯性，其問題的癥結點反而是在缺乏有效的社交溝通能力，使得孩子無法順利融入群體之中，被誤解成是自私或沒禮貌的人，甚至導致衝突的產生。
「戴好戴滿」 是培養溝通力的第一步一但確診為聽障，家長切莫驚慌，如果能儘快確定孩子的聽損類型，也能早日給予必要的訓練和協助。
▲提早習慣穩定配戴聽覺輔具，對孩子社交溝通能力的養成至關重要。
在確定聽損程度及類型之後，會透過聽覺輔具給予適當的聲音刺激。不過，除了輔具之外，聽與溝通的訓練更是關鍵的一環，透過訓練引導孩子發揮聽覺潛能，同時適應輔具所提供的聲音並建立聆聽習慣至關重要。
現今常見的聽力輔具大致可分為助聽器及電子耳，其原理並不相同。助聽器的作用在於將音量放大，而電子耳則是透過在耳蝸內植入電極，將聲波轉換為電波，直接刺激聽覺神經。
家長們除了幫孩子選配適合的助聽器並且建立全天配戴的習慣之外，讓孩子儘早學習傾聽的技巧及發音的方法，才能慢慢理解聲音並說出有意義的語言，並建構出自信心及穩定的溝通能力。因此，及早發現及早介入，才能有好的聽語能力及社會技能發展。
為了將預防醫學的觀念貫徹到更多領域，宣導聆聽和聽力保健對維持良好聽覺的重要性，知名聽力集團集結業界聽能照護菁英，致力於推廣全民例行性聽力健康檢查的服務，使民眾能了解自身的聽覺機能狀況，若發現聽力出現狀況，就能及早採取行動，守護自身的聽力。此外，為滿足台南市民的聽力照護需求，虹韻助聽器近期在台南東區新設立了虹韻崇德聽力所，提供專業的聽力諮詢及檢查服務，採用醫學中心等級聽力檢測設備，並由通過國家考試的聽力師依據個案的聽力狀況，給予合適的助聽輔具配戴建議。
未來，仍將持續投入資源開辦聽力所，提供優質、全方位的聽能照護服務，滿足全台民眾的聽力照護需求。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59165
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