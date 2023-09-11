曾文水庫滿到洩洪！颱風、大雷雨狂灌 全台「7水庫」蓄水量100%
過去兩週台灣天氣極不穩定，除了有颱風經過、登陸外，低壓帶配合西南風也讓各地午後不斷下起大雷雨，尤其中南部更是暴雨成災，而連日雨勢也讓水庫喝飽飽，據水利署今（11）日最新資料，台南白河水庫蓄水率已衝到100.2%，曾文水庫雖然在昨（10）晚間進行洩洪，但蓄水率仍有98.8%，昨日水量就上升7.02%，和上半年嚴重缺水的情況有天壤之別。
記者張志浩/綜合報導
根據水利署今早提供的觀測資料，全台目前有7座水庫蓄水率達100%，分別是新竹寶山水庫、寶山第2水庫、台中苗栗的鯉魚潭水庫、雲林彰化嘉義區域的湖山水庫、嘉義蘭潭水庫、台南高雄的南化水庫，以及衝破錶的台南白河水庫。
而其餘水庫的蓄水率表現也不差，位於新北、桃園、新竹一帶的石門水庫，目前也有99.2％的蓄水率，基隆新山水庫96.7%緊跟在後，對雙北相當重要的翡翠水庫，蓄水率也有82.7％。中部地區的永和山水庫，蓄水率98.8%、苗栗明德水庫蓄水率97.8%。
此外，台中德基水庫蓄水率達97.6%，石岡壩水庫則是提前調節蓄水率控制在49.4%，南投的日月潭、霧社2水庫蓄水率皆在90％以上，台南部地區除了牡丹水庫和阿公店水庫蓄水率不達75％外，其餘如仁義潭水庫、烏山頭水庫等蓄水率基本上都超過95％。