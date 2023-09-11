中秋必烤「熔岩流心棉花糖」！7-11入手59元 超商獨賣繽紛氣泡飲
中秋節烤肉必備棉花糖！阿華田搶攻節慶商機，在7-11推出「雪球濃心棉花糖」，一口咬下巧克力內餡爆發，香甜圓滾滾的可愛外表，再加上內餡熔岩巧克力麥芽流心，最適合烤肉後當作甜點收尾，隨手包裝在7-11就能買得到。而加倍佳則是運用多巴胺元素，在全家獨家推出繽紛「 加倍佳氣泡飲」，草莓奶香及酸甜葡萄加上氣泡口感，搭配中秋烤肉超解膩。
記者鍾怡婷/綜合報導
阿華田本次推出限定版超可愛雪人小包裝的「巧克力麥芽雪球濃心棉花糖」，限定在7-11銅板價格59元入手，是中秋節烤肉必備的美食之一，阿華田也建議，視炭火大小決定烘烤時間，將巧克力麥芽雪球濃心棉花糖用竹籤串起固定，與炭火保持適當距離、緩慢轉動，讓它均勻受熱，就能獲得金黃酥鬆、香甜圓滾滾的可愛表皮，內餡溫熱、柔軟爆漿的熔岩巧克力，也推薦夾入餅乾內，不僅好拿還防燙口。
除了限定隨手包在7-11開賣外，阿華田雪球濃心棉花糖經典包裝也在全台全聯、寶雅、家樂福、大潤發及各大通路都買得到。
除了烤棉花糖，烤肉當然不可缺少氣泡飲品 ，加倍佳結合今年時尚必備多巴胺元素，再跨界推出也在日本創下熱銷款口味的草莓奶油及葡萄口味氣泡飲，瓶身設計主打經典達利設計雛菊，搭配讓人愛不釋手的鮮豔配色，由綠色、紫色、粉色交疊出多巴胺色調，從視覺開始就充滿歡樂氣息。
氣泡飲也高度還原棒棒糖口感，入口即現淡淡草莓奶香及酸甜葡萄香氣，配上順暢氣泡口感，適合中秋節搭配烤肉解膩，兩款氣泡飲品僅在全家讀加開賣，即起至10月3日前，原價35元／瓶，一次購買兩瓶氣泡飲，限時嚐鮮價59元，或是任一瓶氣泡飲搭加倍佳棒棒糖39元，喜愛跟風多巴胺熱潮的年輕世代，快在夏季尾聲跟上多巴胺系飲品吧！