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眼袋顯老態、臥蠶招桃花！女畫家靠一招找回初戀男友

▲眼袋顯老態、臥蠶招桃花！女畫家靠一招找回初戀男友
▲眼袋顯老態、臥蠶招桃花！女畫家靠一招找回初戀男友

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬、潘昱僑報導】明亮有神的雙眼是吸引異性的關鍵之一。一位97歲女畫家規畫開個展，得知96歲的初戀男友將來觀展，擔心一雙垂垮腫泡的大眼袋顯得人老珠黃，因此特地找到前台灣美容外科醫學會理事長、知名整形診所院長吳瑞星進行除眼袋手術，打造緊緻有神的雙眸肌膚，而初戀男友得知女畫家的心意，也大方買單支付手術費，重溫初戀回憶！

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臥蠶、眼袋大不同　你是哪一種？

根據美國奧瑞岡州立大學的心理學博士Frank Bernieri表示，在初次會面的頭30秒裡，別人就已經決定了對你的第一印象 。眼睛是靈魂之窗， 從面相學來說，眼下臥蠶也有招桃花的含意。

那麼臥蠶和眼袋有何差異呢？吳瑞星表示，臥蠶是緊鄰眼瞼下緣的眼輪閘肌，笑的時候突出一條細細的線；眼袋則是位於臥蠶下方的脂肪，由於老化、眼下筋膜鬆弛，加上地心引力，導致眼下凸出一大塊眼眶脂肪。以往民眾到40-50歲時才出現眼袋，但現代人用眼過度，不少人20-30歲就出現眼袋，常被誤以為睡不飽。而眼袋又分為3種類型：

  • 第一種：簡單型（年輕型）
臥蠶下面有一塊凸起來的脂肪，常見於年輕族群，也是占比最高的類型。

  • 第二種：合併淚溝
除了眼袋，還有一條深如水溝的弧形淚溝。

  • 第三種：皮膚鬆弛外翻（老年型）
不僅有眼袋、淚溝，還有皮膚鬆弛、外翻的問題，年長者較容易出現。

依程度除眼袋　國外流行這一招

想要改善眼袋，常見方式包括按摩、施打填充物以及除眼袋手術。眼周按摩可促進血液循環，讓眼周排除多餘水分，維持數小時至數天；合併淚溝者可施打填充物，例如玻尿酸或自體脂肪，可維持半年至1年；除眼袋手術則可明顯改善眼袋，維持較長期的效果。吳瑞星說明，手術主要分為「內開」與「外開」兩種，術後只要保持充足睡眠、少用3C產品、多運動、正常飲食，保養相當簡易，另需留意是否有紅腫出血與外翻，有狀況都可即時向專業人員反應處理。

  • 內開眼袋手術：在下眼瞼切出小切口，去除多餘脂肪，術後無疤、恢復快。適合年輕、程度較輕之族群。
  • 外開眼袋手術：在下眼瞼切出切口，將多餘脂肪和鬆弛的肌肉去除後再縫合。術後有疤需照顧、恢復期較長，但可同時拉提眼下肌肉。適合中老年族群。
下眼皮及中臉範圍佔據臉部視覺中心位置，若有眼袋、法令紋、蘋果肌下垂，就會顯得憔悴疲憊、視覺年齡增加。複合式眼袋手術可解決愛美民眾的煩惱：

  • 內開＋補脂手術：內開手術加上補脂，無疤痕，可同時處理眼袋、填補淚溝、補蘋果肌，達到整體改善效果，是最熱門的選項。
  • 外開＋拉提中臉：雖然手術較大、恢復期較長，但可一次處理眼袋、中臉下垂與法令紋，適合40-60歲族群，在國外相當流行。
為了擺脫眼袋，一位3旬女性前來進行手術，家人看到效果也躍躍欲試，一個月後姐姐也來除眼袋，沒想到再過一陣子，連媽媽、阿姨、姑姑全部都來，找回年輕時的一雙明眸與緊緻臉頰。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59133

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