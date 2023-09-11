▲「這些據點」銀髮族免費健身！　九成長者自認改善身、心力

我是廣告 請繼續往下閱讀
「銀髮健身俱樂部」提升長者健康 改善行動力、抓握力銀髮健身俱樂部不僅有適合銀髮族的專屬運動設備，也有專業運動教練指導，提供正確、規律且安全的運動建議。另課程中搭配長者功能評估量表（ICOPE），讓長者了解自己的衰弱部分，及運動前、後身體功能改變程度；經分析長者參與課程前、後狀況，長者上、下肢肌力等項目，皆有得到改善，包括改善了手腳緩慢、行走無力與抓握力弱等狀況，同時提升走路速度與穩定度。
另外，透過課程參與、飲食衛教與陪伴互動，長者認知功能、營養狀況與憂鬱情形亦得到改善，長者整體回饋的滿意度高，亦有助於預防失智與建立人際關係，全面共築健康老年生活。
結合在地資源 個人化需求、創造樂趣高雄市「長生全方位銀髮健身俱樂部」與鄰近大專院校進行產學合作，提供相關科系學生實習機會，培養未來的運動指導員；針對特殊族群進行運動功能評估(如中風、帕金森氏症、慢性疾病及關節退化等) ，長者樂於接受個別運動的指導，以符合個人之需求。
臺南市「台江銀髮健身俱樂」結合社會福利服務族群身心障礙者，長者帶著身心障礙的孩子一同運動，提高身體活動量之外，亦增進社交生活，相互關懷，陪伴及鼓勵，創造據點服務的意義和樂趣。
結合衛教 、互相鼓勵陪伴 找到陪伴和歸屬感銀髮健身俱樂部除了提供運動課程服務，亦有許多據點於課程過程中結合衛教，提升長者健康觀念，或安排額外的手作課程或是遊戲互動環節等，已成為長者互相鼓勵、閒話家常或支持陪伴的地方。
另外，更有許多長者進一步成為據點志工，與其他人分享自身經驗，互相協助，共同促進銀髮族社會參與及貢獻，提升自我價值感，營造有尊嚴的老年樂齡生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59181
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw