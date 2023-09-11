《魔法少女小圓》劇場版最新91秒預告公開 2024年冬季圓神回歸
電視動畫《魔法少女小圓》開播10周年，終於要推出劇場版新作《魔法少女小圓 瓦爾普吉斯之迴天》（魔法少女まどか☆マギカ ワルプルギスの廻天）。官方昨（10）在「Aniplex Online Fest 2023」特別節目透露，劇場版將在2024年冬季上映，同步釋出91秒最新預告，逼哭一票10年老圓粉，喊：「哭了！圓神回歸了！」
記者徐銘穗/綜合報導
《魔法少女小圓》是由日本動畫公司SHAFT製作、新房昭之執導，是電視動畫史上獲獎最多，最賣座且最重要的作品之一。故事以中學生鹿目圓的視角，描寫以實現願望為代價的「魔法少女」與敵人作戰的嚴酷命運。自 2011 年開播至今，推出了漫畫、劇場版、小說、遊戲等多媒體衍伸創作。
劇場版《魔法少女小圓 瓦爾普吉斯之迴天》官網釋出第二波的概念視覺圖和首波特報影片，從影片和視覺圖來看，劇場版將圍繞著曉美焰推動劇情，兩個小焰蓄勢待發，似乎準備展開一場大戰，而沙也加全身包著繃帶，搭配史詩般悲壯的配樂，相當讓人期待。
在製作團隊部分，劇場版製作團隊由原作黃金陣容攜手打造，Shaft負責動畫製作，總監督新房昭之、劇本虛淵玄、角色原案蒼樹梅、角色設計谷口淳一郎、音樂梶浦由記。
《魔法少女小圓》劇場版消息曝光後引發討論，圓粉們激動不已，紛紛直呼「pv看起來好棒，希望能達到本傳叛逆的高度」、「我等這一刻等了一輩子啊」、「等好久了！爽啊！我絕對刷爆！」、「給你錢，快點出！」但也有粉絲遺憾說「沒有Kalafina唱主題曲了…」。