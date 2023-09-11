百萬網紅仲尼爆出軌！烏克蘭妻精神崩潰送急診 夫妻同框淚喊停更
大陸男網紅仲尼在微博擁有544.5萬名粉絲，他2016年和烏克蘭籍女coser卡琳娜結婚，兩人在社群平台上時常放閃，給外界甜蜜的形象，沒想到仲尼卻在2022年8月被爆出軌另一名女網紅「子望」，形象瞬間一落千丈。近日夫妻倆合體拍攝一段長達40分鐘的影片，宣布他們會將百萬帳號註銷，並暫停活動來治療心理創傷及修補兩人關係。針對出軌行為，仲尼在影片中解釋「人一生中都會做錯某件事」，引來許多網友不滿，紛紛炮轟他不負責任。
記者賴禹妡／綜合報導
仲尼2022年8月被爆和另一名女網紅「子望」出軌，夫妻倆在風波後沉寂了好一陣子，9日合體發布影片並寫下：「嗯，要愛自己。」仲尼透露在經歷這1年來的輿論風暴後，卡琳娜壓力過大，曾精神崩潰被緊急送進精神病院急診治療，後來透過服藥及心理醫師輔導才逐漸振作，但因為醫師一度診斷出卡琳娜有可能輕生，讓他也跟著徹底崩潰。
仲尼表示夫妻倆曾關在房裡整整兩天，試圖找出事情發展至此的主因，過程中雙方都哭到上氣不接下氣，還恐慌症發作，最終兩人只好尋求專業的協助。心理醫師一開始就問夫妻倆要選擇註銷社群帳號還是離婚？兩人都馬上選擇了前者，在醫師的幫助下，仲尼發現輿論攻擊只是引發兩人崩潰的導火線，最根本的問題其實是童年受到的心理創傷，因此決定暫停工作來修復心理狀態。
仲尼針對自己的出軌風波直言：「我們一直認為，沒有一個人在他漫長的一生中，是沒有做過任何一件錯事，我們不應該也不可能去追求完美，而應該坦然跟面對錯誤與瑕疵。」而卡琳娜也在影片中向粉絲道歉。影片曝光後，卻讓許多網友對仲尼的說法感到不滿，認為他的發言非常不負責任，目前夫妻倆的微博帳號都已經清空。
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