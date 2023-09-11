機車族紅燈停樹陰下躲太陽！慘收「1萬6罰單」 警方1原因撤單了
台灣炎熱的夏天，對於行駛在路上的機車族來說，絕對是一大試煉！近期更有一位高雄女騎士，在7月騎車等紅燈時，因為停在路上的樹陰下，結果之後竟收到1萬6千元罰單，事件曝光引發譁然，高雄左營分局也做出回應，表示因「1原因」已經撤單。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾近期在臉書《高雄五甲大小事》社團中曬出截圖，只見圖中是一張交通違規罰單，事件內容則是前方的機車女騎士，因為行駛時突然在路中停下，為了躲在樹陰下停等紅燈，後續遭後方車輛檢舉。
之後左營分局員警依違反道路交通管理處法條例第43條第1項第4款「非遇突發狀況，在車道中暫停」舉發，可處1萬6至2萬4千元罰鍰，最終民眾收到這張要價1萬6千元的罰單。
這個驚人價格也讓民眾嚇壞表示：「不要停樹陰哦，提醒你家長輩或朋友，不然1萬6就丟水溝了」，也有人在留言處痛批：「太扯不合理」、「好狠！1萬6是怎樣」。
針對本次爭議，左營分局也做出回應，表示交通部先前曾函示，躲太陽的暫停行為，與臨時停車及危險駕駛不同，尚無罰則，故為了避免爭議，已經主動聯繫該位民眾撤單，惟仍呼籲民眾依照規定騎到停等區等候，避免在車道中暫停，如因後方來車沒有注意到而被撞上，可能得負擔肇事民刑事責任。