助選嘉義林國慶惹火小商人　「7年級阿公」江和樹曖昧音檔遭公開

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「小商人」大酸：「我們江和樹議員選民服務的聲音就是如此溫柔，如此拿麼厲害。江太太跟您報告，這幾位選民服務我都知道是誰，絕對不會有懷孕的可能請您放心。看你那麼辛苦經營小生意，江議員的選民服務也是很辛苦，真正的服務到家，到家服務。所以我已經找好大里、霧峰的正妹，希望到時候可以替議員分憂解勞，懇請台中鄉親的支持。」
有網友不解，問小商人「這是什麼意思？」他回「擠牙膏啊，東西重鹹，我已經有心理準備要被紅標了。」
網紅四叉貓也在臉書「解卦」，指小商人知道江和樹很多八卦，「這個應該最勁爆，本來他沒有要理江和樹，但前陣子，江和樹跑來嘉義幫林國慶，小商人就不太爽了，這兩天先把錄音檔丟出來，要是下次再跑來嘉義亂幫人，小商人丟出來的東西保證能毀三觀。」嘉義縣山線立委選舉，綠營現任陳明文有意交棒兒子陳冠廷，藍營則籌組「在野大聯盟」，共同推選前立委林國慶出戰。
下午「小商人」再貼文，表示「剛剛有人貼新聞說江和樹要告我，告是人民的權利，公民都應該尊重，但是舉發也是公民的義務，我會把資料給檢調，另外涉及財產申報不實也會請監察院調查。」
7年級生的江和樹因早婚，已有2名孫子。今（11）日上午他在臉書直播會勘選區的排水問題，沒有接聽電話。下午他自拍影片回應，強調沒有外遇對象，並透露2019年選里長時，外面就傳聞他有3個老婆、3個小孩。他感慨「政治太黑暗了，這真的是政治的操弄」。