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陳建仁視察關西淨水場　允支持石門水庫新竹聯通支管計畫

▲陳建仁也允諾支持增設石門水庫至新竹聯通支管，預計每日提供關西淨水場3萬噸備援水源，期望提供民眾安全水源。（圖／新竹縣政府提供）
▲陳建仁也允諾支持增設石門水庫至新竹聯通支管，預計每日提供關西淨水場3萬噸備援水源，期望提供民眾安全水源。（圖／新竹縣政府提供）

記者李春台／新竹報導

行政院長陳建仁、經濟部長王美花今天（11）日前往新竹縣的關西淨水場視察，並聆聽「關西淨水場－石門水庫聯通支管工程計畫」的簡報，新竹縣長楊文科、關西鎮長陳光彩、立委林思銘等人全程陪同，陳建仁也允諾大力支持，中長期穩定供水作為－增設石門水庫至新竹聯通支管，預計每日提供關西淨水場3萬噸備援水源，期望提供民眾安全水源。

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會中先由自來水公司董事長李嘉榮作簡報，除了指出在鳳山溪水污染事件自來水公司的處置及因應外，簡報中也提及，自來水公司研擬擴建關西淨水場、新埔配水中心，以中長期穩定供水。水利署正在執行石門水庫連通至寶二水庫的聯通管計畫，途中會經過關西，這條備援管線一天可輸送30萬噸的水，現在準備要從關西埋設600公釐的聯通支管，長度預計650公尺，經費約3500萬元，一天可從備援管線提供3萬噸水源給淨水場。

李嘉榮指出，淨水場擴建後，可從原先的一日7800噸出水量，擴建至3萬噸，也預計把取水口上移1.5公里，避開工業區，並增設伏流水設施，未來在所有工程完工後，搭配石門支管及淨水場擴建，未來會有3股水源可取用，有狀況可互相調配。李嘉榮也說，下游的新埔淨水場預計改建為配水中心，並埋設口徑600公釐、大概15公里長的管線，增加區域供水的韌性，整體經費預計14.2億，期程包括擴地、執行完成、管線埋設，大概114到117年完成，今年底會報院，期望行政院能以公務預算支持、推動。

楊文科表示，6月30日蔡英文總統也曾來視察竹北水資源中心，當時他當面向總統請命，希望能拉專管至關西，如今不到3個月的時間，楊文科說，看到自來水公司的簡報，他要代表新埔及關西的鄉親向院長及總統致謝。對於艾斯巴達公司造成的污染，楊文科表示，縣府已經拆除違建、公司撤照，至於鳳山溪的部分，環保局也向鄉親保證，會全面清除乾淨，目前已經清了4次，若還有臭味會持續清理，不惜一切讓水源更乾淨。

楊文科表示，希望可以訂定自來水水質水源保護區，保護關西鎮的好山好水。楊文科感謝自來水公司提出報告，讓聯通管可以接到關西，並配水至新埔，希望在總統、院長、部長及水公司的協助下，此計畫早日完成。

陳建仁也指出，行政院一定大力支持設置一條支線通管銜接關西淨水廠。關於新埔配水中心的改善工程，屬於中長期穩定供應水源的作法，也請台水公司向經濟部提出相關計畫，爭取公共建設經費。陳建仁說，近年來因氣候變遷及新竹地區產業發展，用水需求不斷增加，行政院也一定全力支持增設相關備援管線，還有擴建淨水廠，確保供水的韌性及安全，他也相信所有供水在有新的備援管線及新的擴建淨水廠後，一定會供給關西新埔民眾乾淨、安全、方便使用自來水，「我們會全力以赴。」

經濟部長王美花表示，關西淨水場為台水公司476個淨水場之一，最大出水量為一萬噸，屬於中小型淨水廠，6月發生污染感謝台水公司不眠不休的處理，而部內討論就考量到石門水庫到新竹的第二條管線，使用的計費如獲行政院核定，就可以盡速搭配執行。

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