old is new 為台南400暖身 籤詩文化巡迴講座列車9月啟動

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王揚智表示，台南為有眾神之都美譽，目前登記有案之寺廟有1652家，各宮廟香火鼎盛，科儀活動頻繁。本次由財團法人泰安旌忠文教公益基金會創會董事、中央研究院李豐楙院士與前台北大學人文學院王國良院長籌組「籤詩學苑」，與市政府民政局分別走訪台南各大廟，為即將登場的巡迴講座努力奔走。「籤詩學苑」從文化古都出發，以古都各大廟宇為講座巡迴基地，旨在呈現台灣籤詩文物風采，展演籤詩文化之美，期待能提升台灣廟宇籤詩文化內涵及解籤人之專業素養，延伸籤詩之傳統、傳承與傳奇，透過在地文化，向下紮根，使民眾重新認識籤詩文化，從台南出發走出一條籤詩新絲路。
籤詩學苑副苑長兼執行長王國良教授表示，絕大部份廟宇都備有籤詩供信眾擲聖筊、抽籤支解惑，然而有專人解籤的宮廟大約只佔一二成，一般常民很難由詩句本身來明白神明給予的建議。籤詩其實是對廟方解籤人員的重大考驗，目前急需培養解籤人才。而籤詩文化巡迴講座的課程，讓參與活動者對各宮廟所使用代表性籤詩更加熟悉，能夠順利完成籤詩解說工作。誠摯呼籲有志從事籤詩整理和解說的民眾都來報名，讓台南400年古都豐富多元文化激盪出更多火花。
籤詩文化巡迴講座以台南市各宮廟執事幹部、解籤員、文史工作者及對籤詩文化有興趣的民眾為對象。巡迴講座之課程免費，全程參與講座者，將獲頒發研習證書。報名歡迎洽各區公所及泰安旌忠文教公益基金會等網站點閱下載招生簡章。