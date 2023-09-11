秋高氣爽 9/24與毛小孩一起健走虎頭埤

台南新化區虎頭埤風景區將於9月24日舉辦「2023虎頭埤水與綠－邀毛小孩一起來健行」活動，今(11)日舉辦記者會，市長黃偉哲歡迎民眾趁著秋高氣爽之際，帶著家中毛孩一起來健走，親自大自然。
記者林怡孜/台南報導
黃偉哲表示，台南市府致力打造寵物友善城市，除分享正確照護毛孩知識，如植入晶片、定期施打預防針、飼養方法之外，還提供便捷的交通工具及友善的寵物旅遊空間。目前轄內已有餐飲、交通、旅宿、寵物業者加入寵物友善空間標章的行列，這次毛小孩健行活動，提倡毛小孩與主人一同參與，並加強寵物健康與飼主的生活品質，
觀旅局局長林國華表示，虎頭埤水與綠－邀毛小孩一起來健行活動於9月24日舉行，預計8點30分開始健走，虎頭埤風景區一圈大約4.6公里，園區內景點包含虎月吊橋、夫妻樹、蟋蟀生態館、全齡式地景遊憩場、柳樹桂花巷、南岸步道、觀湖曲橋、溢洪道等，9月11日開始報名，參加者皆享1寵1車5人內免費入園，前20名可獲得當日免費搭乘電動太陽能船，還可獲得抽獎劵。獎品內容有虎頭埤入園劵20名、龜丹溫泉泡湯劵10名、虎頭埤童趣野餐墊10組，現場更有在地市集，歡迎各位毛孩主人一同來參加這場寵物嘉年華。詳細內容請見虎頭埤風景區官網。