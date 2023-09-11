▲台灣人愛美食，要小心脂肪肝！中醫副院：肥胖型最常見，４類治療有別。

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難以發現的脂肪肝：張文馨副院長表示，大多數脂肪肝患者通常沒有自覺症狀，只有少數人會覺得右上腹部微微疼痛或倦怠，時常是健康檢查發現的。
也會影響心肺功能：出現脂肪肝是一種身體的警訊，表示腰腹部脂肪已大量堆積，屬於中心型肥胖（蘋果型），腰腹部接近心臟，脂肪過多會引起腹壓升高，造成下肢靜脈回流障礙，影響心肺功能，以及內臟器官的供血和內分泌功能的協調。
脂肪也可能積在其他地方：脂肪既然已經囤積在肝內，也可能貯積在心、腦血管中，發生心血管疾病和代謝性疾病的危險性增高，如冠狀動脈硬化、糖尿病、高血壓、血脂代謝異常等，因此，健康減重對個人健康極為重要。
脂肪肝主要可分成４大類型，台灣人愛美食，肥胖型最常見。
４類脂肪肝，改善方向各不同：張文馨副院長表示，改善脂肪肝要了解成因。肥胖、營養過剩所引起的脂肪肝，應確實控制食量、健康減重。長期酗酒所引起的酒精性脂肪肝，務必要戒酒。高血脂、糖尿病患、肝炎等疾病，則須與中西醫師配合調理，服藥控制病情。長期服用類固醇或某些藥物，須與主治醫師討論根據身體狀況調整藥物劑量。
台灣人最常見肥胖型：肥胖是脂肪肝最常見原因，尤其是現在台灣民眾強調美食主義，肥胖問題愈來愈嚴重，而且年齡有下降的趨勢，很多年輕人已經有脂肪肝。
不當減重可能加速惡化！肥胖型的脂肪肝，脂肪化程度和肥胖的嚴重度成正比，減重是最有效方法，可使肝功能恢復正常，但是過速的減重可能出現脂肪肝，造成肝門脈區的纖維化，進一步惡化成肝硬化。
台灣的脂肪肝以肥胖型最常見，中醫分３型，調理治療各不同！
張文馨副院長指出，從中醫觀點來看，和肥胖、飲食、營養等有關的脂肪肝可分３大類型，治療方向也有所不同。
(一)肝胃不和型常見成因：壓力過大的上班族，為了發洩而暴飲暴食、吃宵夜，或者為了趕時間吃東西很快。臨床症狀：右上腹悶痛，容易腹脹、打嗝、排氣，胸脇脹痛、胸悶、胃脘悶脹，頭痛、噁心感、失眠。治療方向：疏肝理氣和胃。調理方藥：柴胡、黃芩、白芍、枳殼、香附、川芎、甘草、半夏、生薑、茯苓。
(二)肝膽濕熱型常見成因：喜吃辛辣刺激食物、過度飲酒或愛吃冰品及生冷食物，久而久之形成濕熱體質。臨床症狀：右上腹脹痛、肝臟腫大、口苦口乾、易怒、小便常呈現黃色、疲倦或有噁心感、食慾不振、大便黏滯排不乾淨。治療方向：清熱利濕。調理方藥：栀子、黃連、茵陳蒿、決明子、車前子、荷葉、澤瀉、半夏、茯苓、薏苡仁。
(三)脾虛濕盛型常見成因：思慮過多傷脾胃，飲食不節制，愛吃冰品，或過度節食快速減重，甚至出現肝功能異常升高的現象。臨床症狀：右上腹不適、疲倦無力、頭暈、餐後腹部脹氣，或消化不良、打嗝噯氣、或伴胸悶、噁心、容易水腫發胖、白帶、大便稀軟或不成形。治療方向：健脾化濕。調理方藥：蒼朮、白朮、黃耆、黨參、甘草、山楂、陳皮、厚朴、半夏、竹茹、茯苓。
張文馨副院長提醒，不少中藥都有直接或間接幫助，但需經過專業醫師評估體質是否適合服用。日常也建議避免奶茶、炸雞、鹹酥雞、肥肉、動物內臟、油炸食物等，以利改善脂肪肝。
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