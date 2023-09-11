▲不用再到醫院睡一晚！　AI預測15分鐘即可知有無睡眠呼吸中止症

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人工智慧超音波睡眠檢測儀 即時偵測阻塞性睡眠呼吸中止症因此近年來有越來越多的居家睡眠檢測方式及新創的睡眠檢查方法被研發出來—「人工智慧超音波睡眠檢測儀」，可於短時間10-15分鐘內完成睡眠呼吸中止症的篩檢及風險評估，已獲得美國FDA、歐盟CE、台灣TFDA核准。
人工智慧超音波睡眠檢測儀是由臺大王鶴健教授超音波團隊與安克生醫陳正剛技術顧問(臺大工學院教授)共同研發出來之設備，也跟美國史丹佛大學睡眠醫學中心、臺大醫院健康管理中心進行臨床試驗，成果證實可以有效並即時的偵測出容易患有阻塞性睡眠呼吸中止症的高風險族群，以及早進行相關的診斷與治療。
人工智慧AI輔助 早期發現、早期診斷透過這樣的創新智慧化超音波上呼吸道解剖結構檢測，比傳統的檢查更為深入檢測上呼吸道阻塞或狹窄的程度，並得知咽喉及口腔舌部等軟組織的軟硬度，配合相關耳鼻喉科、睡眠專科醫師的整體評估，透過人工智慧AI預測患者罹患OSA的中重度風險，不僅可以早期發現、早期診斷，並可提供給臨床耳鼻喉科醫師做進一步手術治療的重要參考依據。
根據臺大醫院健康管理中心的前瞻性研究顯示，約有九成的中重度睡眠呼吸中止症病患，可以藉由「人工智慧超音波睡眠檢測儀」被提早偵測出來，由於不少患者為非肥胖的青壯年齡社會中堅族群，這樣的檢測服務預期將能提升病友的睡眠與生活品質，並有效降低日後罹病的醫療支出與生產力減損，守護更多國人的健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59175
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