▲富康活力公司捐贈國立臺北護理健康大學「智慧藥局示範教室」

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北護大是國內唯一聚焦護理健康照護專業大學吳淑芳校長表示近年北護大獲得國際評比QS Star五星級肯定及軟科ARWU「世界一流學科排名」「醫學護理學科」百大等殊榮；本次與企業合作是台灣生技醫藥發展的一個重要里程碑，我們期待著為我們的學生提供更多實際經驗，並為生醫產業培養未來的領袖。學校一直致力於提供高品質的醫療和健康科學教育，產業學院計畫以就業銜接為導向，與產業共同培育優質專業人才，同時精進教師實務創新及教學質量，提升產學合作能量，這次的合作將進一步強化在醫事照護領域的領導地位，承業生醫集團在台灣和國際上都享有卓越聲譽的生醫集團，集團內20多家子公司之業務範疇包含放射腫瘤、影像醫學、神經醫學、外科、眼科及醫院整體學科建設等領域，透過不斷引進尖端的醫療設備及技術，進而提高醫療服務品質，他們的豐富資源和經驗將為專班學生提供寶貴的實務機會和指導。
培養兼具「健康保健諮詢」與「營運智慧」人才北護大健康事業管理系劉介宇主任表示該專班的目標是培養高素質的生物醫藥專業人才，以滿足台灣不斷擴大的藥局通路儲備幹部需求，藉由產業學院計畫來提供學生實習場域，相互支援專業人才培育之訓練，提供產業資源技術之諮詢與交流，培養兼具「健康保健諮詢」與「營運智慧」之健康事業管理人才，共同推動醫藥通路「健康保健諮詢師」，建立該領域之職能標準，創造藥局通路產業專業分工的目標。學生將獲得最新的產業趨勢和技術知識，並參與實際項目，以建立他們的專業能力，並提高醫療保健體系的質量和效率。
富康活力藥局捐贈百萬「智慧藥局示範教室」富康活力藥局耗資百萬捐贈智慧藥局示範教室給北護大，本次公益捐贈將對學生和學校的藥學教育產生正面積極的影響，並提供了學生寶貴的學習機會，未來成為藥局門市儲備幹部，成為藥師的好幫手。該智慧藥局示範教室不僅有目前連鎖藥局的模擬情境，更配備多項智慧照護醫療器材，是一個走在時代前端的模擬藥局示範教室，可以幫助學生瞭解和實際應用他們在醫藥通路課程中學到的知識，智慧藥局示範教室呈現一個真實的藥局環境，學生可以在其中了解門市儲備幹部在門市營運管理、產品特色、衛教諮詢、智慧照護等任務，這種實踐性的教育有助於學生建立實際的門市營運技能，並提高他們在未來藥局服務的信心和競爭力。
富康活力醫藥蘇崑彰總經理表示:「要捐，就要捐最好的，走在時代前面的示範教室」，該智慧藥局示範教室有助於提高學生的實務操作，還有助於推動藥局服務教育和研究的發展，並且為連鎖藥局將來走向智慧化照護，提供了一個實驗基地，充分表現出企業的社會責任感，並有助於建立學校和企業之間的積極合作關係。本次有此機會與知名醫藥學府攜手進行產業實務人才培育專班，期待新血加入帶來企業新氣象，我們期待著與北護大合作，為學生提供最佳的學習和實踐環境。
生技醫藥廠商助陣 強化藥局示範教室教學資源北護大吳淑芳校長特頒發感謝狀給富康活力藥局與協會贊助廠商，為了藥局通路的人才培育給予學生教育支持，陳建州理事長特別介紹本次贊助廠商，福達康科技公司是智能生理量測設備的製造商，提供智能身體成分分析儀，將與學校進行相關產品研究，輔人科技打造床墊下智慧感知墊，能將家居床變成智慧床，讓整個床墊猶如一個隱形的穿戴裝置。益百利國際實業為台灣第一大輔具租賃廠商，代理經銷國內外長照與居家生活，運動等各大品牌輔具，並提供無障礙改善規劃與工程，其輔具特約門市可協助辦理政府長照與身障補助。華碼數位科技則提供新版智慧穿戴設備，公司致力於IOT設計架構和AI解決方案，期待與北護大合作擴大研發能量。
先勁資訊是第一大藥局健保申報系統廠商，本次贊助處方調劑申報系統，加強學生實務運用，近期發表智慧藥局平台與智慧藥局專利APP相信可以大幅強化社區藥局競爭力。松裕實業公司在經營OTC藥品與匯浤中藥產品，眼見自費市場蓬勃發展，藥局通路功不可沒並寄予厚望。
北護大認同健康保健諮詢師 共同建立藥局職能標準中華生技醫藥行業協會理事長(CBIA)陳建州藥師表示為建立醫藥通路人才培育，協會與醫藥通路企業共同推動「健康保健諮詢師」證照，為感謝北護大對健康保健諮詢師的認同，共同創造藥局行業標準，培育更多藥局儲備幹部。公益媒體健康醫療網劉政隆行銷經理表示企業投資教育利人利己，是企業呈現ESG的最佳表現，符合協會長期推動安心醫藥聯盟的主旨。
仁德醫專鍾佳穎董事長出席見證，他表示仁德醫專生技製藥經營管理科與藥局合作成立模擬藥局教室，今年與北護大已簽訂策略聯盟，讓接受五年藥局管理訓練的學生無縫接軌延伸教育到北護大。CBIA協會顧問杏福醫藥李昆錦總經理也表示教育與企業產學合作，相信可以創造「醫藥企業+學校+學生+消費者」的四贏局面。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59207
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