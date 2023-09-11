▲不明原因流鼻血，就醫驚見水蛭藏鼻道！　醫提醒「山林戲水2避免」

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水蛭夏天活動旺盛 戲水後出現鼻血快就醫台北慈濟醫院耳鼻喉科蔡祐任醫師解釋，水蛭通常會吸附在人體傷口附近吸血，但血吸過多就會從口器旁流出來，導致病人會出現一陣陣鼻血的情形。
而夏天是水蛭活動的旺盛期，蔡祐任醫師特別提到，如果去山林間戲水，要盡量避免口鼻沒入水中，而在山林戲水後若出現不明原因的鼻血，應至耳鼻喉科就醫，避免自行嘗試自行挖出水蛭，以免水蛭逃至鼻腔深處。
流鼻血原因多 不同年齡層常見因素一次看蔡祐任醫師指出，不同於老年人可能因為多重共病、用藥導致的鼻血，造成年輕人流鼻血的原因通常是過敏性鼻炎、鼻腔異物、鼻腔腫瘤與外傷。尤其台灣有四成的青少年受過敏性鼻炎所擾，其中小朋友特別容易因為鼻腔黏膜浮腫、血管豐富，導致一打噴嚏或揉挖鼻子就造成鼻中膈附近的出血，流鼻血的症狀會更為明顯；其次則是鼻內異物，這種情況多見於孩童誤將水銀電池、豆類和彈珠等物品塞入鼻孔，挖不出來，甚至越挖越深，造成鼻血。
較少見的情況則是惡性腫瘤或血液性疾病如凝血功能障礙、白血病等，最後，運動、碰撞造成顱顏的外傷也會導致鼻出血。
流鼻血這樣處置 持續3天就應就醫許多人在看到鼻血的當下會因緊張而將頭向後仰，對此，蔡祐任醫師強調，正確的做法要將頭往前俯視，讓血流出來，以免大量鮮血倒流進呼吸道，造成嗆咳、噎到，若情況嚴重恐因呼吸道阻塞致死。
值得注意的是，若在一天內發生一次以上，或超過三天都在流鼻血而未改善，務必到耳鼻喉科就診，找出明確原因，切勿相信止血偏方或嘗試塞東西止血。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59174
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