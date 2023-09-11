活著就要爬！日8旬老翁登頂富士山逾2千次 趕登山季最終日寫紀錄
日本一名80歲老翁，多年來持續登上富士山頂，被譽為是「富士山先生」（ミスター富士山），而今年他更趕在登山季的最後一日，達成第2230次登頂目標，寫下登頂次數最多紀錄。由於在日文當中，「富士山」與「2230」發音相似，因此達成這項壯舉，對於富士山先生來說也有十分特殊的意義。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《共同社》報導，今年高齡80歲的實川欣伸10日凌晨4點左右，變成靜岡縣裾野市的須山登山口出發，從富士宮登山道開始攀登，大約在下午2點左右抵達山頂。之後實川欣伸啟程下山，約於傍晚6點半抵達半山腰。在實川欣伸完成登頂、打破紀錄之後，登山夥伴更將實川欣伸拋起，為他慶祝。
由於富士山的夏季登山季於10日結束，富士山靠近靜岡縣一側的3處登山道已經於10日封鎖，實川欣伸就趁著登山道還未封鎖前，完成今夏最後一次攻頂。實川欣伸事後接受採訪時，表示「感慨萬千。能實現夢想的喜悅無與倫比。」
生於橫濱市的實川欣伸在42歲時，完成首次登頂富士山，自47歲開始頻繁登山。60多歲時每年都積極登頂200次以上，71歲的時候登頂1673次打破紀錄，75歲時實現了2000次登頂的壯舉。據實川欣伸表示，他下個目標是登頂富士山2500次，而且明年還打算挑戰聖母峰。