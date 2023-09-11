▲吃紅麴、魚油降血脂有用嗎？　醫師破解高血脂4大迷思　

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高血脂病人罹患心臟疾病的風險為健康民眾的3倍[2]，主要原因就是俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇（Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL-C）過多。劉秉彥形容，低密度脂蛋白膽固醇就像壞人，會把膽固醇丟在血管壁上，隨著血管越來越狹窄，可通過的血液變少，體力變差、頭暈嗜睡，甚至增加血管堵塞的機率，恐引起急性心肌梗塞與腦中風。而且三高疾病、脂肪肝、慢性腎臟病的風險也會增加。壞膽固醇的控制標準如其名，越低越好，好膽固醇則是越高越好。
| 名稱
| 俗稱
| 英文
| 膽固醇運送途徑
| 控制原則
| 低密度脂單白膽固醇
| 壞膽固醇
| LDL-C
| 帶入血管
| 越低越好
| 高密度脂單白膽固醇
| 好膽固醇
| HDL-C
| 帶離血管
| 越高越好
你的血脂數值夠好嗎？ 血脂標準看這邊！
- 總膽固醇＜200
- 高密度膽固醇 男＞40 女＞50
- 低密度膽固醇＜130
- 三酸甘油脂＜150
迷思１只吃保健食品就可以？正確答案：
保健食品有效濃度也未達藥品標準，僅可作為日常飲食，穩定控制血脂還是要以藥物為主，也切莫聽信偏方，當心健康、經濟都受衝擊。
迷思２壞膽固醇太低對身體不好？正確答案：
已有大型研究證實，心血管事件風險較高的民眾維持更低的膽固醇數值，其心血管發生事件會更低，因此特殊族群維持低壞膽固醇的好處遠大於壞處。
迷思３血脂達標後，是否可以停藥？正確答案：
臨床上常見病人吃藥後血脂正常，下次回診一定血脂超標，因為太開心而忽略飲食，就不易控制血脂。儘管達標仍需穩定用藥，才能穩定發揮藥效，達到長期控制之成效。
迷思４服藥發生不適，該放棄治療？正確答案：
目前治療高血脂藥物有史塔汀、膽固醇吸收抑制劑和針劑，服藥產生的不適僅為短期。有10％患者用藥後會肌肉痠痛，推測跟基因有關，建議民眾跟主治醫師討論藥物調整方式，降低不適感，切莫自行停藥。
[1] 衛生福利部國民健康署《「脂」要控好，讓「心」快活》 https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=4576&pid=15243
[2] 衛生福利部國民健康署《認識冠心病》 https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=632&pid=1188
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59154
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