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吃紅麴、魚油降血脂有用嗎？　醫師破解高血脂4大迷思　

▲吃紅麴、魚油降血脂有用嗎？　醫師破解高血脂4大迷思　
▲吃紅麴、魚油降血脂有用嗎？　醫師破解高血脂4大迷思　

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】67歲張先生患有高血脂，但服藥後感到肩膀痛，自行中斷服藥卻胸悶3個月，一檢查竟已血管阻塞，緊急推進手術室裝心導管！中華民國血脂及動脈硬化學會秘書長暨成大醫院內科部部主任劉秉彥提醒，高血脂是血管阻塞的主因之一，穩定控制血脂還是要以藥物為主，保健食品成效有限，且指數達標仍需穩定用藥，才能長期控制。

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根據我國106-109年國民營養健康狀態變遷調查結果顯示，台灣18歲以上成年人，每4人就有1人罹患高血脂[1]。然而，高血脂診斷率僅有52%，低於同為三高的糖尿病（77%）與高血壓（63%），此現象在年輕族群尤為明顯。心臟疾病是重要危險因子，外界通常只在談論三高的高血壓及糖尿病時才會順便提及高血脂，相對缺乏公共意識。



高血脂病人罹患心臟疾病的風險為健康民眾的3倍[2]，主要原因就是俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇（Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL-C）過多。劉秉彥形容，低密度脂蛋白膽固醇就像壞人，會把膽固醇丟在血管壁上，隨著血管越來越狹窄，可通過的血液變少，體力變差、頭暈嗜睡，甚至增加血管堵塞的機率，恐引起急性心肌梗塞與腦中風。而且三高疾病、脂肪肝、慢性腎臟病的風險也會增加。壞膽固醇的控制標準如其名，越低越好，好膽固醇則是越高越好。

名稱

 俗稱

 英文

 膽固醇運送途徑

 控制原則
低密度脂單白膽固醇

 壞膽固醇

 LDL-C

 帶入血管

 越低越好
高密度脂單白膽固醇

 好膽固醇

 HDL-C

 帶離血管

 越高越好
劉秉彥進一步說明，民眾了解血脂數值後，也應積極檢視自身是否血脂超標。惟高血脂不像糖尿病一樣，有固定的控制標準，每個風險族群對應的標準略有不同，簡而言之就是心血管事件風險越高，壞膽固醇就要越低。

你的血脂數值夠好嗎？　血脂標準看這邊！

  • 總膽固醇＜200
75%為基因影響，25%為飲食影響，數值過高恐有心血管疾病風險。

  • 高密度膽固醇　男＞40　女＞50
俗稱好膽固醇，可把膽固醇帶離血管，是血管的清道夫。

  • 低密度膽固醇＜130
俗稱壞膽固醇，容易附著於血管，造成血管阻塞與硬化。

  • 三酸甘油脂＜150
能提供人體的熱量，過少會導致疲勞、虛弱；過多會導致心血管疾病風險增加

迷思１只吃保健食品就可以？

正確答案：

保健食品有效濃度也未達藥品標準，僅可作為日常飲食，穩定控制血脂還是要以藥物為主，也切莫聽信偏方，當心健康、經濟都受衝擊。

迷思２壞膽固醇太低對身體不好？

正確答案：

已有大型研究證實，心血管事件風險較高的民眾維持更低的膽固醇數值，其心血管發生事件會更低，因此特殊族群維持低壞膽固醇的好處遠大於壞處。

迷思３血脂達標後，是否可以停藥？

正確答案：

臨床上常見病人吃藥後血脂正常，下次回診一定血脂超標，因為太開心而忽略飲食，就不易控制血脂。儘管達標仍需穩定用藥，才能穩定發揮藥效，達到長期控制之成效。

迷思４服藥發生不適，該放棄治療？

正確答案：

目前治療高血脂藥物有史塔汀、膽固醇吸收抑制劑和針劑，服藥產生的不適僅為短期。有10％患者用藥後會肌肉痠痛，推測跟基因有關，建議民眾跟主治醫師討論藥物調整方式，降低不適感，切莫自行停藥。


 
[1] 衛生福利部國民健康署《「脂」要控好，讓「心」快活》 https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=4576&pid=15243

[2] 衛生福利部國民健康署《認識冠心病》 https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=632&pid=1188



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59154

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