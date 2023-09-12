我是廣告 請繼續往下閱讀
為了減少走失，家屬得避免失智症長者獨自外出，即使需要外出也需要家屬陪同，但為什麼這幾年走失新聞仍是不斷發生？根據警政署的資料，2020 年受理失智症走失 1544 件、2021 年為 1616 件、2022 年上半年已受理 1004 件，明顯比例仍是不斷攀升。
家屬常跟長輩說：「你坐在這不要亂跑」，當處理完事情後一回頭人還是不見了，或家屬帶長輩出門，當家屬在仔細確認公車時，長輩突然跟著別人走上車。湯麗玉表示：「類似的狀況層出不窮，長輩記憶力很差一下就忘記了，家屬一定親自帶著長輩，或請另外一個人幫忙看一下。」
預防失智長輩走丟需要多重防護
該如何在日常生活中防範失智長者走失？台灣失智症協會提出預防走失三撇步：
- 居家把關：門上加裝風鈴或感應式門鈴，以及時發現失智者外出。
- 失智友善社區：讓周遭街坊及商家了解失智者疾病現況，若遇到失智者時，協助告知家人。
- 協助找到回家的路：增加識別失智者的機會並申辦防走失措施。
另外，照顧者也可養成一個習慣，每天幫失智長輩拍照，當萬一當天不幸走失，仍可以從照片知道長輩穿著衣服、樣貌，在臉書、line 群組中發送協尋圖卡。過往真的有店家老闆看到圖卡，發現走失的長者剛好在店內消費，及早聯絡讓家屬把失智者帶回家。
日常生活中，失智長輩身上也可以準備好辨識的物品，例如：愛心手鍊、愛心布標、緊急聯絡卡，若真的不小心走失了，愛心手鍊上有服務專線（0800-056-789），當告知服務人員手鍊上編號，即可馬上聯絡家屬。但該怎麼讓失智長輩願意帶手鍊？湯麗玉提到：「可以運用一些小技巧，例如愛心手鍊是先生、太太一起帶，或著說是孫子準備給長輩的生日禮物，請牧師禱告加持一下讓手鍊是平安祝福，讓長輩覺得戴著手鏈是一件好的事情。」
建構完善的失智友善社區
除了家屬個人努力之外，隨著國內失智人口會越來越多，未來獨居失智人口會一直增加，社區內也需要建構「失智友善社區」。但店家、民眾常自覺「我們很友善」，所謂失智友善社區中期盼出現的「友善」是什麼？
湯麗玉解釋：「未來會有很多失智長輩都在社區裡頭，你我都一定都碰得到！友善的店家是了解當碰到失智長輩來，知道自己可以怎麼樣協助他？如果失智長輩跑來店家中吃東西，沒付錢跑掉，也不會很生氣跑去報警抓人，是讓生命持續保有尊嚴的。」
為了建構失智友善社區，湯麗玉也鼓勵：「可以帶著失智長輩去附近社區、店家走一走，讓老闆們知道現在長輩有失智的狀況，萬一看到他一個人走出來的時候，麻煩幫我把他留下來、打電話給我、我就可以把他帶回來。」甚至有些家屬已經成立自己的友善社區群組，當長輩走出去不見時，即時可以在群組中通報。
此外，也提醒家屬記得立即報案，失智者走失報案不需等待 24 小時，報案後務必拿到報案三聯單，有三聯單就可以請警察廣播電台幫忙協尋，大家一起幫忙讓失智長者可以順利回家。
往未來看失智人口會快速增加，照顧的人力就會銳減，未來獨居失智人口會一直增加，未來會有很多失智長輩都在社區裡頭，你我都一定都碰得到，如果可以早點學習共同照顧這些長輩的話，對整個社會比較安定、正向。
諮詢專家：台灣失智症協會顧問湯麗玉
文、王芊淩／圖、巫郡俊
延伸閱讀：
失智症長輩不吃藥怎麼辦！用藥策略、新藥發展專家一次解析
防止「輕度認知障礙」演變成失智症！新藥發展、台灣可用時機一次看
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 怕失智症長者迷失街頭！家屬從三大方向預防走失