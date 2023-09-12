▲由內而外的健康才真美麗　美妍飲造保養新趨勢

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美妍機能飲隨身包 方便攜帶引風潮台灣2021年保健食品市場規模已高達新台幣1608億，保健食品型態多元，飲品類佔46%，食品約佔24%。台灣多家知名保健品牌為照顧忙碌的女性上班族，其中就有台灣漢方保健品牌將古代養妍秘方結合新科技，以秉持九項養妍成分聖品的隨身包飲品，提供給消費者便利的保養美妍，這類的美妍機能飲新推出就深受到民眾喜愛。
愛美是古今中外人之天性，其中金絲燕窩、珍珠粉和益母草更是被後人廣泛流傳，為宮廷級的養顏美容秘方，也成為現代人保養方法之一，人體於25歲後膠原蛋白流失速度加快， 25歲開始調理體質成為養顏美容的關鍵時期，女性也越來越懂得提早保養自己，讓自己維持在最佳的狀態。
▲醫美專家廖哲鶯醫師、整形外科侯政宏醫師都認為美妍是由內而外都要兼顧。
外在保養、內在補充營養 雙管齊下更美麗醫美專家廖哲鶯醫師認為，除了慎選適合的保濕產品做好外在保養，若能與機能飲品雙管齊下，更能由內到外獲得雙重呵護；整形外科侯政宏醫師指出，近年來消費者在選擇營養補充品非常注重效率，更引起消費者廣泛討論。
漢方飲品著重於由內而外打理好，以溫和循序漸進的方式，將體質基礎打理好，強調要美妍先調整體質，國內知名漢方美妍保健品業者打著復刻漢方的珍貴成分金絲燕窩萃取、珍珠粉，及女性聖品益母草，配合以現代科技熱門成分如：維生素C、神經醯胺賽洛美、圓酵母殼胱甘肽、口服型玻尿酸、膠原蛋白胜肽等等，以喝的方式養顏美容，同時也兼具口感，已是一種保養的趨勢。
掌握美麗要先掌握健康，先把內在顧好，外在便會呈現自然美，好膚質是養出來的，吃什麼也會反映在自己身上，而身體的外在膚況是影響人外在的觀感，亮麗的膚質及好氣色能把人襯托的更美麗。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59150
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