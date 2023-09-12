▲「小細胞肺癌」最惡霸！　免疫治療是否能延長存活期？

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7成SCLC確診已是擴散期 易轉移到「這些」部位小細胞肺癌（SCLC）可分為「侷限期」、「擴散期」。林聖皓醫師說明，若癌細胞侵犯侷限於肺及附近淋巴、頸部淋巴，處於能被放射治療涵蓋的範圍內則為「侷限期」，但如果已出現遠端轉移病灶則為「擴散期」。
林聖皓醫師表示，肺癌早期皆無明顯症狀，而小細胞肺癌的癌細胞增生又相當快速，約86天就可增生一倍，侵襲性高，容易轉移到附近淋巴或遠端轉移到腦、肝、骨頭、腎上腺、心包膜等器官，因此超過7成的患者確診時通常都已進入擴散期。
治療以化療、放療為主 選擇不多且預後差由於小細胞肺癌侵襲性高、轉移快，癌細胞侷限在一個腫瘤結節且未發生擴散的情況相當少見，因此不像其他肺癌一樣，它能進行局部手術切除的機會非常少見，治療主要還是以化療、放療等為主。
林聖皓醫師提到，侷限期的小細胞肺癌都是以化療配合放療為主，目的是要控制局部腫瘤並避免遠端轉移發生，而擴散期則以化療為主，避免癌細胞進一步擴散。
擴散期小細胞肺癌治療選擇不多，預後更是所有肺癌中最差的。林聖皓醫師指出，研究顯示若單純接受傳統化療，患者前期雖有良好的治療反應率，但在6次標準化療後無其他銜接性治療，患者就算接受治療大部分仍會在約6－12個月內再度惡化，也就是所謂的復發，其復發率高達70%。
林聖皓醫師提到，擴散期小細胞肺癌患者有近6成的平均存活期無法超過1年，因此對小細胞肺癌患者來說仍期盼有更多元的治療選擇突破困境。
化療合併免疫治療 延長小細胞肺癌存活期所幸，現在陸續有多種治療方式能用在小細胞肺癌患者身上，林聖皓醫師表示，其中免疫治療的相關研究顯示，化療同時併用免疫藥物，而後銜接持續使用免疫治療的維持性療法，可望有效控制病情，使患者整體存活比例更高。
免疫治療和化療不同，並非毒殺細胞，而是重新啟動體內免疫細胞辨識癌細胞的能力。林聖皓醫師進一步說明，癌細胞會分泌PD-L1與人體免疫細胞的PD-1結合，透過偽裝讓免疫細胞誤以為是自己人不去殺死它，而免疫藥物就是把PD-L1、PD-1的鍵結阻斷，讓免疫細胞能辨識癌細胞並攻擊它。
林聖皓醫師提到，過去有位患者被診斷為擴散期小細胞肺癌，他是位外國人來到台灣生活最大的心願就是病況改善，讓他有機會可以回到印尼看看母親，但他的病情相當嚴重，在討論之後決定使用化療合併免疫治療，患者多了將近半年的無疾病惡化存活期，獲得與臨床試驗相近的成效。
雖然這名個案最後還是因為疾病惡化病逝，沒有如願回到故鄉與家人團聚。不過林聖皓醫師表示，免疫治療其實就是一個機會，因為目前針對小細胞肺癌的化學治療效果有限，如果不使用病人其實沒有其他治療的選擇，因為所需費用不低，許多人常問這樣值得嗎，但生命無價無法用金錢衡量，是否使用還是應由病人與家屬討論後決定。
最後，林聖皓醫師提醒，小細胞肺癌患者應早期診斷早期治療，免疫治療也建議在第一線化療就合併使用，效果更好，而除了治療外也應杜絕菸、酒等致癌物品，並維持正常的作息、運動，避免太過焦慮、擔心而吃不下、睡不好，使免疫力下降影響治療成效。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59097
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