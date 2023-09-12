▲130公斤男腦中風送醫，檢查揪出一重病 醫︰嚴重恐致死

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睡眠呼吸中止症吃安眠藥恐加重病情事實上睡眠障礙相當廣泛。失眠、睡眠呼吸中止症、打呼、睡眠週期紊亂、嗜睡症、猝睡症、夜間癲癇等等，都是造成睡眠障礙的原因，許多人甚至不只有一個疾病。
恩主公醫院神經內科孫瑜主任解釋，在所有睡眠障礙中，睡眠呼吸中止症是最容易被忽略的。睡眠呼吸中止症可分為阻塞型、中樞型和混合型三種。根據門診經驗統計，有打呼症狀者，約有一半以上患有睡眠呼吸中止症，其中九成以上皆為阻塞型睡眠呼吸中止症。造成的原因為上呼吸道因為鬆弛或塌陷阻塞呼吸道，導致呼吸道變得狹窄或完全阻塞而引發打呼聲或呼吸中止。
孫瑜主任補充，通常睡眠障礙者會使用安眠藥物來幫助睡眠，但並不建議用於治療睡眠呼吸中止症患者，因為此類型患者在服用安眠藥物後，反而可能使原本呼吸道塌陷的情況更明顯，加深缺氧的可能性，因而加重睡眠呼吸中止症的狀況。
醫揭「鬼壓床」 睡眠呼吸中止是原因之一許多民眾表示，睡覺過程中會有睡到一半吸不到氣、頭腦清醒但四肢不得動彈的感覺。孫瑜主任指出，這就是俗稱的鬼壓床現象，在醫學上通常會被視為「睡眠癱瘓症」或「睡眠麻痺症」，而睡眠麻痺也屬於睡眠呼吸中止症中的症狀之一。根據統計，睡眠品質較差的族群容易遇到此情況，因此民眾應提高對自身睡眠品質及睡眠呼吸中止症的警覺性。
孫瑜主任分享，臨床案例中，有一名32歲男子因腦中風急診送醫，經搶救後撿回一條命。由於這名男子體重高達130公斤，脖子粗、下巴短，住院治療期間發現男子入睡後血氧濃度嚴重下降，判斷屬於重度睡眠呼吸中止症，經使用陽壓（正壓）呼吸器後，血氧與血壓都穩定許多，現透過定期回診加上養成健康生活習慣及持續配戴呼吸器後，男子目前情況已獲得大幅改善，可正常生活。
「睡眠呼吸中止症」隱藏危機多 民眾應重視孫瑜主任表示，睡眠呼吸中止症不僅影響睡眠品質，與心血管疾病、中風、血脂異常、糖尿病、憂鬱症、失智症等慢性疾病有密切關係，患有睡眠呼吸中止症的人約有80%會出現白天嗜睡及精神上的認知功能障礙，且重度睡眠呼吸中止症患者出車禍的風險較高。
孫瑜主任呼籲，民眾若有睡眠障礙等相關問題應及時就醫諮詢，專業醫療院所可幫助民眾找出睡眠障礙的原因、得到正確的治療，找回好眠，安穩睡好覺。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59210
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