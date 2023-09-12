▲流感疫情進流行期！ 醫籲高風險群打疫苗避重症死亡風險

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夏季流感未歇！流感已逾「流行閾值」進入流行期根據疾管署最新統計，從去年10月1日截至9月4日為止，流感重症病例多達625例，並以A型H1N1（A流）407例為多1，疫情仍持續上升中。外界好奇是否與新冠疫情後「免疫負債」發酵有關？黃玉成醫師表示「當然有關！」，除了流感病毒外，目前還有其他六、七種呼吸道疾病的案例也在增加中，像是呼吸道融合病毒，肺炎鏈球菌等，最近臨床許多患者整個月都在生病，就是典型的免疫負債，而這也跟口罩解禁、洗手等清潔不夠確實有關。
不戴口罩是否會加速流感春夏爆發？黃玉成醫師則認為，國內往年也有夏季流感，但個案數零星，今年卻是也是整個夏天都沒停止。若以疾管署（CDC）以流感陽性率、分離出來病毒株的統計資料來看，新冠後2020年3、4月至今流感數其實很低，而疫情前的2019至2020年3月則有一波高峰；若以總數來算，據疾管署統計每年10月1日至隔年8月20日的流感重症個案數，2019至2020年為968人，今年（2022至2023）至八月中旬則是540人，死亡數則分別為161人、113人。雖然相比疫情之前，今年流感確診人數只能算是「丘陵」而已，推估是因多數民眾仍有在戴口罩做防護，不過臨床觀察流感就診人數已在持續升溫中，相較於前兩年新冠疫情期間，今年的流感個案的確有增加趨勢。
高風險者別等！包括健康成年人，接種流感疫苗是最有效的預防方式近期新冠肺炎疫情有延燒趨勢，黃玉成醫師也提醒，流感病毒並沒有沉寂，不可不慎未來可能的大反撲！尤其許多研究都指出，流感病毒的影響是全身的，除了呼吸道症狀，也會增加心血管、代謝系統、神經肌肉等系統的負擔，造成多種併發症，因此不是只有長輩或重病者，而是人人都應該落實預防流感。
面對流感季到來，定期接種流感疫苗是最有效的預防方式。黃玉成醫師說，公費施打族群包含高風險和高傳播族群，其中高風險族群，如慢性病患者，年長年幼者，免疫缺陷病人（如愛滋病），共病病人如冠狀動脈、肺部病變與洗腎者，化療病人等，在感染流感後較容易轉為重症，都要特別小心。研究也證實心肌梗塞住院的患者，在出院前施打流感疫苗，死亡率會較沒打流感疫苗者大幅降低。上述高危險群就是目前流感引發重症、住院及死亡風險比例最高者，接種流感疫苗的好處就是預防重症，甚至免於死亡。此外，也鼓勵一般健康成人在公費疫苗開打後，視疫苗供應情況自費接種流感疫苗，除了保護自己，也可以降低將疾病帶給家中長輩或、小孩感染流感風險。
賽諾菲進口超過200萬劑流感疫苗 共同提升流感防護網賽諾菲香港台灣疫苗事業部總經理詹靜如表示，接種流感疫苗不只是預防流感，更進一步可以避免流感相關的併發症或重症，乃至死亡的風險。身為全球歷史最悠久、專注在疫苗研發及生產最大的跨國藥廠之一，全球每四劑流感疫苗就有一劑由賽諾菲製造，賽諾菲也是台灣最大的進口流感疫苗藥廠，每年提供超過200萬劑流感疫苗給台灣公費及自費接種，流感病毒所造成損害遠大於一般人的想像，民眾應該盡快與醫師討論是否接種流感疫苗。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58750
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