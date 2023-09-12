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流感疫情進流行期！ 醫籲高風險群打疫苗避重症死亡風險

▲流感疫情進流行期！ 醫籲高風險群打疫苗避重症死亡風險
▲流感疫情進流行期！ 醫籲高風險群打疫苗避重症死亡風險

健康醫療網

【健康醫療網／記者林怡亭報導】流感已進入流行期！今年夏季流感疫情未如往年一樣消退，反而6月至8月病例數仍處增加階段。2023年公費流感疫苗預計10月份開打，林口長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成醫師提醒，流感為新冠疫情後免疫負債之一，民眾除要留意家中孩童的健康狀況外，長輩、慢性病患者與重大傷病患者等都是流感重症死亡的高危險族群，呼籲符合公費資格者應盡快接種流感疫苗。醫院曾收治一名30多歲年輕男性，BMI值（身體質量指數）超過35，得到流感後才過2天就變成重症送急診，住院了一個多月才出院，後來證實是因A型流感所造成。

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賽諾菲香港台灣疫苗事業部總經理詹靜如表示，預防流感及其造成的嚴重併發症是目前全球公共衛生的優先事項之一，賽諾菲長期投入台灣公共衛生宣導及防治工作，今年也不例外，流感疫苗已於八月陸續抵達台灣進行批次檢驗放行作業，將配合政府政策準時開打，同時並供應自費市場接種，共同為提升台灣流感防護網善盡企業社會責任。

夏季流感未歇！流感已逾「流行閾值」進入流行期

根據疾管署最新統計，從去年10月1日截至9月4日為止，流感重症病例多達625例，並以A型H1N1（A流）407例為多1，疫情仍持續上升中。外界好奇是否與新冠疫情後「免疫負債」發酵有關？黃玉成醫師表示「當然有關！」，除了流感病毒外，目前還有其他六、七種呼吸道疾病的案例也在增加中，像是呼吸道融合病毒，肺炎鏈球菌等，最近臨床許多患者整個月都在生病，就是典型的免疫負債，而這也跟口罩解禁、洗手等清潔不夠確實有關。

不戴口罩是否會加速流感春夏爆發？黃玉成醫師則認為，國內往年也有夏季流感，但個案數零星，今年卻是也是整個夏天都沒停止。若以疾管署（CDC）以流感陽性率、分離出來病毒株的統計資料來看，新冠後2020年3、4月至今流感數其實很低，而疫情前的2019至2020年3月則有一波高峰；若以總數來算，據疾管署統計每年10月1日至隔年8月20日的流感重症個案數，2019至2020年為968人，今年（2022至2023）至八月中旬則是540人，死亡數則分別為161人、113人。雖然相比疫情之前，今年流感確診人數只能算是「丘陵」而已，推估是因多數民眾仍有在戴口罩做防護，不過臨床觀察流感就診人數已在持續升溫中，相較於前兩年新冠疫情期間，今年的流感個案的確有增加趨勢。

高風險者別等！包括健康成年人，接種流感疫苗是最有效的預防方式

近期新冠肺炎疫情有延燒趨勢，黃玉成醫師也提醒，流感病毒並沒有沉寂，不可不慎未來可能的大反撲！尤其許多研究都指出，流感病毒的影響是全身的，除了呼吸道症狀，也會增加心血管、代謝系統、神經肌肉等系統的負擔，造成多種併發症，因此不是只有長輩或重病者，而是人人都應該落實預防流感。

面對流感季到來，定期接種流感疫苗是最有效的預防方式。黃玉成醫師說，公費施打族群包含高風險和高傳播族群，其中高風險族群，如慢性病患者，年長年幼者，免疫缺陷病人（如愛滋病），共病病人如冠狀動脈、肺部病變與洗腎者，化療病人等，在感染流感後較容易轉為重症，都要特別小心。研究也證實心肌梗塞住院的患者，在出院前施打流感疫苗，死亡率會較沒打流感疫苗者大幅降低。上述高危險群就是目前流感引發重症、住院及死亡風險比例最高者，接種流感疫苗的好處就是預防重症，甚至免於死亡。此外，也鼓勵一般健康成人在公費疫苗開打後，視疫苗供應情況自費接種流感疫苗，除了保護自己，也可以降低將疾病帶給家中長輩或、小孩感染流感風險。

賽諾菲進口超過200萬劑流感疫苗　共同提升流感防護網

賽諾菲香港台灣疫苗事業部總經理詹靜如表示，接種流感疫苗不只是預防流感，更進一步可以避免流感相關的併發症或重症，乃至死亡的風險。身為全球歷史最悠久、專注在疫苗研發及生產最大的跨國藥廠之一，全球每四劑流感疫苗就有一劑由賽諾菲製造，賽諾菲也是台灣最大的進口流感疫苗藥廠，每年提供超過200萬劑流感疫苗給台灣公費及自費接種，流感病毒所造成損害遠大於一般人的想像，民眾應該盡快與醫師討論是否接種流感疫苗。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58750

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