▲金針菇助減重、控血糖、好處多！吃了「明天見」白吃了？營養師指關鍵！

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金針菇助減重、控血糖、好處多！吃了「明天見」？營養師指關鍵。
劉怡里營養師指出，金針菇為蔬菜類，和其他天然蔬菜一樣都有不少營養，其中最出色的包括了菸鹼酸、葉酸、高鉀、高纖等，各自對人體都有不少的正面影響。
脂肪代謝、穩定心情：菸鹼酸俗稱維生素B3，幫助脂肪代謝，因此金針菇常見和肉類、高油脂食物搭配在一起，有利將脂肪代謝出來。另外也穩定神經，有利排解憂鬱、暴躁情緒等，有身心疾病或情緒不穩的族群也相當適合。
神經發育、保養血管：葉酸最廣為人知的益處在於神經發育，多數研究認為新生兒神經缺損是因懷孕時未足夠補充所致，因此對於孕婦而言是尤其重要的營養。另外葉酸也有助預防心腦血管疾病。
消除水腫、血管健康：鉀對人體而言具有利水、利尿、消水腫的效果，可幫助人體鈉鉀平衡、維持血管健康。對於口味偏鹹、重口味、高鈉的人而言也是建議可多加攝取的。
腸道健康、減重控糖：膳食纖維對人體而言非常重要，除了可增加飽足感，也有助促進腸道健康、幫助排便、減重、控制血糖等，菇類普遍都具有非常豐富的膳食纖維，金針菇就是屬於高纖的食材。
吃了「明天見」白吃了？金針菇之所以吃下之後，隔天排便還有高機率再看到，是出自於名為「幾丁質多醣體」的營養，是膳食纖維的一種，人體難以消化吸收，但還是可以成為大腸益菌的食物，幫助腸胃蠕動，益菌多了也助預防便秘、腸道疾病。而前述提到的部分營養還是會被人體吸收，民眾看到的僅是金針菇的「空殼」。
金針菇營養豐富有助養生，留意細節、食材變化更加分！
吃肉時配金針菇：劉怡里營養師建議，除了前述提到吃肉類時可搭配金針菇幫助油脂代謝，也可留意一些小細節、運用食材加以變化，吃了更安心也更有助營養補充、增添風味。
烹煮前切除根部：金針菇相較其他蔬菜較有嚼勁、難咬斷、一株又是一大把，在烹煮前建議切除根部讓其分散，如此可避免一次入口、避免噎到，也提醒特別是年長者和小朋友更需特別注意細嚼慢嚥。
簡單做成營養湯塊：另外也可以將金針菇煮熟後切成碎塊，並加進其他煮熟的蔬菜等食材碎塊，加些水，放進冰塊盒內冷凍成為湯塊，煮湯、煮火鍋時除了更增添鮮甜風味也提升營養價值。此方式須注意先煮熟食材再冷凍。
和蛋打在一起超營養：除此之外金針菇也可以簡單切成碎塊，和蛋打在一起做成煎蛋，不論是作為早餐或其他各餐，都是營養價值相當豐富的料理。
金針菇具高纖、高鉀特性，部分族群建議酌量或避免。
建議避免族群：雖然金針菇營養價值高，但也還是有部分較不適合食用的族群。劉怡里營養師表示，金針菇屬於高鉀、高纖的食材，因此限鉀的腎臟病患及腸胃狀況不佳或剛開刀的患者不建議食用，以免鉀超標或加重腸胃負擔。
免疫系統疾病不宜？網路上也有許多資訊提到，紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等免疫系統疾病族群不宜吃金針菇，對此劉怡里營養師則表示，此觀點若從中醫的角度來看，可能有些中醫師認為不適合；但從營養學來看這些疾病和免疫系統有關，和食材、食物無關，且並無刺激，應無影響。
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