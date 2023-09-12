▲愛吃鍋不僅增心血管疾病還可能骨鬆！　中醫這樣幫忙調理

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肝、脾、腎衰退 增加骨質疏鬆症風險臺北市立萬芳醫院傳統醫學科黃中瑀主任指出，在中醫古籍中，並未有「骨質疏鬆症」一詞，而依病徵及病勢的發展，屬於中醫「骨痹」、「骨痿」等範疇。中醫學認為，腎為先天之本，腎藏精、主骨生髓，「腎者，其充在骨」。五臟六腑之精皆藏於腎，腎能生髓，髓能充骨。所以，骨骼的生長發育、衰退與腎之精氣的盛衰有內在的聯繫，腎氣旺盛則骨骼強勁，腎氣衰退則骨骼不堅，因此腎虛是骨質疏鬆症發生的重要原因。
此外，黃中瑀主任表示，脾胃為後天之本、氣血生化之源，而氣血是充養骨骼，使骨骼生長發育的物質基礎，各種原因導致的氣血津液不能濡養筋骨，也是引起骨質疏鬆的重要原因。因此，肝、脾、腎與骨質疏鬆的發生有著重要的聯繫，肝腎不足、氣血虧虛、瘀血阻絡、氣機不暢是骨質疏鬆症發病的主要原因。
針灸及中藥藥物 調養骨質疏鬆中醫在治療上，黃中瑀主任表示，主要以針灸及中藥藥物調養。推拿按摩雖然可以緩解疼痛不適，但是按壓力道的控制必須小心，以免造成不必要的傷害；針灸對於疼痛的舒緩確實可以得到迅速解決的效果。由於骨質疏鬆症發病的主因為肝腎不足、氣血虧虛等，因此如何利用中藥方劑做適當的調理，才是尋根固本的王道方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59180
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