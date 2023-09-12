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瓦城泰統8月營收達5.2億元　多元優惠搶攻週慶、中秋商機

▲瓦城泰統集團藉由推出應景夏季冰飲品，搭配極具吸引力的優惠活動，有效提升來客數，推動營收大幅成長。（圖／瓦城泰統集團提供）
▲瓦城泰統集團藉由推出應景夏季冰飲品，搭配極具吸引力的優惠活動，有效提升來客數，推動營收大幅成長。（圖／瓦城泰統集團提供）

記者許若茵／台北報導

瓦城泰統集團公布8月營收達到5.2億元，此爲自今年4月以來連續第5個月創下同期歷史新高紀錄，相較去年同期大幅成長14.73%，1至8月累計營收達到39.03億元，年成長32.55%。瓦城泰統認為，這一強勁的成長動能主要歸功於集團在暑期聚餐熱潮期間精準的行銷活動，成功推出應景清涼新品，最大程度地滿足消費者的需求，吸引更多人光臨集團旗下各品牌餐廳。

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瓦城泰統集團指出，大心推出限定優惠活動，包含點主食免費送「mini芒果霜淇淋」，此為繼經典黑火山芝麻霜淇淋以及後來的覆盆莓玫瑰、荔枝鳳梨、包種茶等口味後，再次創造話題的熱門品項，甚至讓大心被網友戲稱為「被耽誤的霜淇淋店」。

其他主題餐廳也同步推出應景的夏季冰飲品搶客，不僅為顧客提供了美味多元的選擇，也在溫度持續創新高的情況下，滿足顧客的消暑需求，搭配極具吸引力的優惠活動，有效提升來客數，推動8月營收大幅成長。

繼8月創下令人印象深刻的營收成長，集團展望下半年充滿信心，並將以「菜色創新」、「精準行銷」以及「積極展店」作為3大方針，持續拓展業績。

隨著各大百貨週年慶即將開跑，看準商場預備迎接年度最大來客量，集團旗下8大品牌共同推出「Eat起歡享好食光」活動，首5日消費滿額即可獲得限量明星菜色。

此外為迎接中秋節，集團旗下非常泰復興店及月月泰BBQ推出「泰式串燒中Chill節」限定活動，9月28日至10月1日期間至月月泰BBQ點用個人套餐，「4人同行贈冰飲、5人同行1人免費」；非常泰復興店更加碼祭出「整點抽啤酒、啤酒買一送一」活動，經典七味泰式串燒搭配獨家特色啤酒，將提供消費者最愜意的秋節聚餐美味首選，搶攻中秋團圓聚餐商機。

集團下半年將加速展店步伐，預計9月份開設3家新門店，包括時時香台南南紡店、瓦城誠品新店店以及時時香誠品新店店，值得一提的是，誠品生活新店店為亞洲最大的誠品，瓦城泰統集團一口氣進駐2個品牌，展現集團不斷擴展的決心；而在10月份，時時香也將在高雄漢神巨蛋與消費者見面。未來集團將持續聯合旗下品牌插旗全新及大型商場，強化集客力並提高品牌效益，為消費者提供無所不在的美食享受，推動集團持續成長。

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