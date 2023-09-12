瓦城泰統8月營收達5.2億元　多元優惠搶攻週慶、中秋商機

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其他主題餐廳也同步推出應景的夏季冰飲品搶客，不僅為顧客提供了美味多元的選擇，也在溫度持續創新高的情況下，滿足顧客的消暑需求，搭配極具吸引力的優惠活動，有效提升來客數，推動8月營收大幅成長。
繼8月創下令人印象深刻的營收成長，集團展望下半年充滿信心，並將以「菜色創新」、「精準行銷」以及「積極展店」作為3大方針，持續拓展業績。
隨著各大百貨週年慶即將開跑，看準商場預備迎接年度最大來客量，集團旗下8大品牌共同推出「Eat起歡享好食光」活動，首5日消費滿額即可獲得限量明星菜色。
此外為迎接中秋節，集團旗下非常泰復興店及月月泰BBQ推出「泰式串燒中Chill節」限定活動，9月28日至10月1日期間至月月泰BBQ點用個人套餐，「4人同行贈冰飲、5人同行1人免費」；非常泰復興店更加碼祭出「整點抽啤酒、啤酒買一送一」活動，經典七味泰式串燒搭配獨家特色啤酒，將提供消費者最愜意的秋節聚餐美味首選，搶攻中秋團圓聚餐商機。
集團下半年將加速展店步伐，預計9月份開設3家新門店，包括時時香台南南紡店、瓦城誠品新店店以及時時香誠品新店店，值得一提的是，誠品生活新店店為亞洲最大的誠品，瓦城泰統集團一口氣進駐2個品牌，展現集團不斷擴展的決心；而在10月份，時時香也將在高雄漢神巨蛋與消費者見面。未來集團將持續聯合旗下品牌插旗全新及大型商場，強化集客力並提高品牌效益，為消費者提供無所不在的美食享受，推動集團持續成長。