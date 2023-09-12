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王子邱勝翊「霸屏王」包辦周末3節目！封《未來少女》金句製造機

▲王子邱勝翊（右）霸屏周末3節目，被譽為《未來少女》高顏值導師。（圖／喜鵲娛樂提供）
▲王子邱勝翊（右）霸屏周末3節目，被譽為《未來少女》高顏值導師。（圖／喜鵲娛樂提供）

記者羅凌筠／綜合報導

邱勝翊（王子）近年從戲劇跨足綜藝，兩年內陸續接下包含《全明星運動會3》、《來吧！營業中2》等6檔實境節目，被網友大讚：「簡直是霸屏資優生！」近日再度霸屏，周末3個強檔節目《未來少女》、《地獄里長》、《沒有你依然燦爛》都可以看到王子的參與，除了綜藝外也帶來全新戲劇作品，包辦了大家的周末夜。

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▲王子邱勝翊於《沒有你依然燦爛》飾演高中生毫無違和感。（圖／喜鵲娛樂提供）
▲王子邱勝翊於《沒有你依然燦爛》飾演高中生毫無違和感。（圖／喜鵲娛樂提供）
王子於上個月底加盟女團選秀節目《未來少女》，先前他於男團選秀節目《原子少年》擔任飛行導師時，就曾因點評「火星」組合時道出一句：「聚是一團火，散是滿天星。」而被觀眾們封為「金句製造機」，今年擔任「未來導師」的王子在講評「薄荷水晶」成員粼粼時，更誇讚對方是「C位教科書」，再造金句。

▲王子邱勝翊於《沒有你依然燦爛》呈現大場面車禍場景。（圖／喜鵲娛樂提供）
▲王子邱勝翊於《沒有你依然燦爛》呈現大場面車禍場景。（圖／喜鵲娛樂提供）
在本月播出的W劇場《沒有你依然燦爛》中，現年34歲的王子再次換上高中校服，原本就以逆齡著稱的他更是讓現場工作人員大呼：「根本毫無違和感！」而在王子在劇中更與簡嫚書上演一段有緣無份的悲慘戀情，男方從高中時期就對女方積極追求，好不容易在數年後修成正果，就在完婚後碰上亡命車禍，而就留下的遺物來看，車禍的原因也似乎不只是單純的意外，種種疑點都讓整部劇蒙上一層迷霧。

▲王子邱勝翊於《沒有你依然燦爛》在自強隧道封街拍3天車禍戲。（圖／喜鵲娛樂提供）
▲王子邱勝翊於《沒有你依然燦爛》在自強隧道封街拍3天車禍戲。（圖／喜鵲娛樂提供）
序場的車禍戲更是一大拍攝工程，劇組當時封路整條自強隧道，還拍了3天大夜班，動員近百位工作人員及臨演，才完成這場戲。王子更是直呼：「中間一度真的感覺很害怕，尤其是當時車子真的有打滑撞上牆壁，但因為現場所有人員都非常專業，所以我們才能安全又順利的完成拍攝。」

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