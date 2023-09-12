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北漂返鄉伴病母 勞動部協助重返職場穩定就業

▲在台東就業中心協助下將阿珠媒合至知名的民宿擔任房務員工作（圖／高屏澎東分署提供）
▲在台東就業中心協助下將阿珠媒合至知名的民宿擔任房務員工作（圖／高屏澎東分署提供）

記者張振興/綜合報導

勞動部高屏澎東分署台東就業中心為鼓勵離職婦女再度回歸職場，配合中央推動「婦女再就業計畫」，不僅能協助婦女再就業，也鼓勵雇主僱用二度就業婦女，打造友善職場，並運用獎勵措施增加就業意願，協助婦女排除就業障礙。

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47歲的阿珠(化名)，原本在北部從事美髮美容的行業，為了照顧年邁又因病纏身的母親而回到故鄉台東，細心照料母親長達一年時間，無奈因經濟壓力必須找份工作，但有家庭照顧需求而導致求職困難，友人在得知其狀況後，推薦她到勞動部台東就業中心尋求協助。


台東就業中心的就業服務員依據阿珠的個性、經歷及需求，一面幫她優化履歷表，做面試準備，一面幫忙留意她的住家附近能兼顧家庭照顧的工作，在就業服務員積極協助下，順利將阿珠媒合至東河鄉知名的民宿，擔任房務員工作。


阿珠表示，能順利重回職場展翅高飛，覺得很滿足，且也很喜歡現在的工作，不僅與同事相處融洽，還解決了經濟的負擔。為此她很感謝勞動部台東就業中心協助，在她找到工作後還持續給予鼓勵與關懷，實現了穩定工作的目標，還獲得業主肯定其專業。


台東就業中心主任吳玉敏表示，勞動部為協助失業重返職場，積極推動「婦女再就業計畫」，計畫是針對因家庭因素離職180日以上的婦女推動各項措施，包含全新的自主訓練獎勵、再就業獎勵以及雇主工時調整獎勵，其中自主訓練獎勵能於參加自主訓練後，最高核發3萬元，再就業獎勵是找到工作後一次性補助1.5萬元至3萬元，至於雇主工時調整獎勵則是每一職缺每月核發雇主3000元，最長12個月。

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