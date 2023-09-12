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公園就是健身房　「體健設施＋彈力帶」肌力練起來

▲公園就是健身房　「體健設施＋彈力帶」肌力練起來
▲公園就是健身房　「體健設施＋彈力帶」肌力練起來

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬】根據衛生福利部106年「國民健康訪問調查」結果顯示，65歲以上長者約每6人就有1人曾經發生跌倒。台北市萬華區健康服務中心以「公園就是健身房」的概念辦理系列課程，結合運動團隊教導民眾正確使用公園體健設施搭配彈力帶從事有效運動，可避免錯誤使用造成運動傷害，並藉由提升運動知能與技能，強化民眾自發性、自主性的規律運動習慣。

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台北市萬華區健康服務中心主任吳昭樺表示，根據教育部體育署110年統計65歲以上的銀髮族有規律運動的比例為59.9%，尚有近4成長者未規律運動；衛生福利部106年「國民健康訪問調查」結果顯示，65歲以上長者約每6人就有1人曾經發生跌倒，而萬華區人口數中平均4人就有1位是長者。

民眾運動地點　以公園最熱門

受到新冠肺炎疫情影響，民眾運動模式改變，據體育署110年運動現況調查結果顯示，選擇的運動地點排名如下：

  • 公園（35.4%）
  • 人行道/道路（26.2%）
  • 學校運動場地（25.8%）
研究顯示，長者的肌力對維持日常生活機能及維持生活品質至為重要，因此為了讓長者擁有良好的生活品質，透過運動維持肌力與肌耐力，達到健康老化的目的。台北市萬華區健康服務中心舉課程，以防跌與肌少症為主軸，選擇轄區體健設施較多的青年公園及和平青草園，辦理2系列共計28堂「公園就是健身房」運動課程。

體健設施＋彈力帶　改善肌力

課程以單槓、太空漫步機、平衡木及腹肌板等體健設施作為教學，並搭配彈力帶使用，訓練上下肢肌力及核心肌群，並於課程前後針對「椅子坐站測試」及「握力」進行肌力檢測，兩者皆達到顯著水準，顯示經過運動指導及使用體健器材可使上下肢肌力、動態平衡及心肺耐力狀態顯著改善。

84歲陳奶奶分享，以前來公園只是走走路，甩甩手，在朋友的介紹下參加了活動，這次來跟大家一起運動，筋骨真的鬆開了，走起路來也比較輕鬆愉快，以後要常常到公園運動；73歲的楊奶奶也說，以前來公園很少用運動設施，老師教過後發現公園離家這麼近，既能免費使用運動設施，又可維持健康，在這裡跟朋友運動有說有笑非常開心，每次上課都很期待。

參與課程學員皆為65歲以上，平均年齡76歲，最高齡為84歲，9成學員每次都準時來公園上課，個人出席率達8成者，更獲得中心頒發的「努力養肌獎」作為鼓勵。從課後問卷結果顯示，90%學員瞭解正確操作體健設施、同意公園有體健設施可讓人做更多運動，以及使用公園有體健設施可更讓人健康。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59164

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