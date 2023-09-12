▲公園就是健身房　「體健設施＋彈力帶」肌力練起來

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民眾運動地點 以公園最熱門受到新冠肺炎疫情影響，民眾運動模式改變，據體育署110年運動現況調查結果顯示，選擇的運動地點排名如下：
- 公園（35.4%）
- 人行道/道路（26.2%）
- 學校運動場地（25.8%）
體健設施＋彈力帶 改善肌力課程以單槓、太空漫步機、平衡木及腹肌板等體健設施作為教學，並搭配彈力帶使用，訓練上下肢肌力及核心肌群，並於課程前後針對「椅子坐站測試」及「握力」進行肌力檢測，兩者皆達到顯著水準，顯示經過運動指導及使用體健器材可使上下肢肌力、動態平衡及心肺耐力狀態顯著改善。
84歲陳奶奶分享，以前來公園只是走走路，甩甩手，在朋友的介紹下參加了活動，這次來跟大家一起運動，筋骨真的鬆開了，走起路來也比較輕鬆愉快，以後要常常到公園運動；73歲的楊奶奶也說，以前來公園很少用運動設施，老師教過後發現公園離家這麼近，既能免費使用運動設施，又可維持健康，在這裡跟朋友運動有說有笑非常開心，每次上課都很期待。
參與課程學員皆為65歲以上，平均年齡76歲，最高齡為84歲，9成學員每次都準時來公園上課，個人出席率達8成者，更獲得中心頒發的「努力養肌獎」作為鼓勵。從課後問卷結果顯示，90%學員瞭解正確操作體健設施、同意公園有體健設施可讓人做更多運動，以及使用公園有體健設施可更讓人健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59164
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