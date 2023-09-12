《航海王》真人版第2季劇本完成！製作人鬆口「最快明年播出」
Netflix美劇《航海王》真人版上線後榮登收視冠軍，在93個國家與地區躋身榜單前10名，真人版「索隆」新田真劍佑、「魯夫」伊納基戈多伊、「娜美」艾蜜莉拉德、「香吉士」塔茲史卡勒等人一夕爆紅，製作人證實第2季劇本已經完成，最快明年播出。
記者羅凌筠／綜合報導
製作公司Tomorrow Studio總裁貝姬克萊門茨（Becky Clements）和CEO馬蒂安德爾斯坦（Marty Adelstein）證實第2季劇本完成，預計製作耗時12至18個月，播出日期介於2024年9月至2025年3月之間。
2023年美國編劇協會大罷工事件重挫好萊塢，因美國編劇工會（WGA）、美國演員工會（SAG-AFTRA）大規模的罷工運動，無數影集、電影難以開工，這也影響《航海王》真人版第2季製作進度，雖然劇本已經就緒，但是演員暫時無法進行拍攝。
《航海王》真人版第1季製作成本高達1.44億美元（約台幣46億元），故事交代到東方藍海域篇，估計第2季拍攝羅格鎮、阿拉巴斯坦篇，喬巴、斯摩格、Mr.9、薇薇公主、克洛克達爾有望出場，而草帽海賊團遇到鯨魚吞下梅利號的名場面也可能重現。