AKB前成員冼迪琦被讚峮峮接班人！初登板「下身失蹤」雨中應援

《航海王》真人版第2季劇本完成！製作人鬆口「最快明年播出」

▲《航海王》真人版捧紅「索隆」新田真劍佑（左），第2季劇本已經完成。（圖／Netflix）
▲《航海王》真人版捧紅「索隆」新田真劍佑（左），第2季劇本已經完成。（圖／Netflix）

記者羅凌筠／綜合報導

Netflix美劇《航海王》真人版上線後榮登收視冠軍，在93個國家與地區躋身榜單前10名，真人版「索隆」新田真劍佑、「魯夫」伊納基戈多伊、「娜美」艾蜜莉拉德、「香吉士」塔茲史卡勒等人一夕爆紅，製作人證實第2季劇本已經完成，最快明年播出。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《航海王》真人版左起「娜美」艾蜜莉拉德、「索隆」新田真劍佑、「魯夫」伊納基戈多伊都是人氣角色。（圖／Netflix）
▲《航海王》真人版左起「娜美」艾蜜莉拉德、「索隆」新田真劍佑、「魯夫」伊納基戈多伊都是人氣角色。（圖／Netflix）
製作公司Tomorrow Studio總裁貝姬克萊門茨（Becky Clements）和CEO馬蒂安德爾斯坦（Marty Adelstein）證實第2季劇本完成，預計製作耗時12至18個月，播出日期介於2024年9月至2025年3月之間。

▲《航海王》真人版第1季製作成本46億元，故事交代到東方藍海域篇。（圖／Netflix）
▲《航海王》真人版第1季製作成本46億元，故事交代到東方藍海域篇。（圖／Netflix）
2023年美國編劇協會大罷工事件重挫好萊塢，因美國編劇工會（WGA）、美國演員工會（SAG-AFTRA）大規模的罷工運動，無數影集、電影難以開工，這也影響《航海王》真人版第2季製作進度，雖然劇本已經就緒，但是演員暫時無法進行拍攝。

▲《航海王》真人版左起「索隆」新田真劍佑、「騙人布」雅各羅美洛吉勃遜、「娜美」艾蜜莉拉德、「香吉士」塔茲史卡勒。（圖／Netflix）
▲《航海王》真人版左起「索隆」新田真劍佑、「騙人布」雅各羅美洛吉勃遜、「娜美」艾蜜莉拉德、「香吉士」塔茲史卡勒受到歡迎。（圖／Netflix）
《航海王》真人版第1季製作成本高達1.44億美元（約台幣46億元），故事交代到東方藍海域篇，估計第2季拍攝羅格鎮、阿拉巴斯坦篇，喬巴、斯摩格、Mr.9、薇薇公主、克洛克達爾有望出場，而草帽海賊團遇到鯨魚吞下梅利號的名場面也可能重現。

影音／真人版「索隆」新田真劍佑劍術高超　《航海王》還原三刀流

《航海王》真人版顏值擔當TOP 6！「索隆」新田真劍佑帥翻

《航海王》真人版1集燒5億！天價製作費曝光　5大反派神還原

《航海王》真人版「索隆」新田真劍佑爆紅！揭26歲已婚星二代背景

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞