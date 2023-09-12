疫後積極振興國內觀光　陳建仁：來台觀光客本周將達400萬人次

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關於推動澎湖地方建設方面，陳建仁說，從林全、賴清德及蘇貞昌擔任行政院長任內，一棒接一棒，大力挹注資源支持澎湖建設發展，而他也從出席的蘇前院長手中接任行政院長，希望效法「衝衝衝」的精神為民服務、推動各項建設。
陳建仁表示，澎湖是上天非常疼惜的地方，地方鄉親非常善良，也認真努力打拚生活，他要感謝澎湖縣長陳光復及立委楊曜對地方鄉親照顧有加，顯見當大家團結一致時，台灣就能走得更快、更遠、更穩健。而政府在疫後積極振興國內觀光，本周來台國際觀光客將可望達到400萬人次，也期盼藉由今日澎湖輪開航典禮，讓澎湖發展愈來愈好，有更多郵輪能夠靠泊澎湖，帶動澎湖觀光熱潮，同時也希望大家繼續努力，使澎湖及整個國家更加繁榮興盛，讓台灣像澎湖輪一樣航向廣闊的大海，使人民擁有更寬廣、美好的未來。
陳建仁也提到，自己與澎湖有很深的淵源，早期他曾到澎湖馬公、湖西及白沙等地進行B肝及C肝防治研究計畫，當時澎湖鄉親相當熱誠，願意參與研究試驗，使研究團隊能夠順利觀察到肝炎病毒量數值，成為全世界肝炎防治最重要的研究之一，對全世界罹患肝炎的患者做出貢獻。
另外澎湖天主教惠民醫院先前老舊破損，天主教靈醫會呂若瑟神父曾邀請他一同參加募款記者會，希望募得重建經費約5.5億元，在澎湖湖西鄉重建新院所，照顧澎湖鄉親與長者；其後，該醫院在2021年順利募得泰半經費，因此他當時也親臨主持重建動土典禮。
陳建仁到場後，首先欣賞由陸軍澎湖防衛指揮部戰鼓隊及菊之音管弦樂團的開場表演，並聽取交通部航港局長葉協隆簡報「澎湖輪建造及營運計畫」，該案於2020年由行政院核定「新台澎輪營運及國造案」綜合規劃報告書，並由中央全額出資近28億元打造澎湖輪，以提供澎湖、高雄兩地更便捷的交通運輸服務。隨後，包括陳建仁與蘇貞昌、交通部長王國材、立委楊曜、縣長陳光復等人共同見證「澎湖輪」交船儀式，陳建仁並致贈澎湖輪船長余成烈一只蘋果造型蓋罐，象徵祝福航程平安。