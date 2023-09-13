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全家拿鐵「買1送1」限3天！霜淇淋、酷繽沙也買1送1　7-11咖啡6折

▲全家拿鐵買1送1來了！包括霜淇淋、酷繽沙也有買1送1優惠；7-11則同步開跑霜淇淋買1送1，以及咖啡最低6折優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家拿鐵買1送1來了！包括霜淇淋、酷繽沙也有買1送1優惠；7-11則同步開跑霜淇淋買1送1，以及咖啡最低6折優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家拿鐵買1送1等到了！本週康康五優惠出爐，自15日起至17日限時3天，有特大杯拿鐵、酷繽沙、霜淇淋全都買1送1，還有綠茶、杜老爺甜筒、農心泡麵也在買1送1優惠內。7-11則是APP有秋分7杯優惠組，其中精品美式組7杯320元，憑單杯6元，相當於近6折優惠，搭配自帶杯5元折扣近半價開喝。

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🟡全家｜9月15日至9月17日，拿鐵、霜淇淋買1送1
門市購買特大杯拿鐵（原價70元）、黑炫牛奶酷繽沙（原價65元）、經典黑炫拿鐵酷繽沙（原價65元）都有買1送1優惠。同時，使用全盈+PAY支付，享全家霜淇淋任挑口味通通買1送1，包括古娃娃荔枝烏龍新口味也可選。

APP隨買跨店取買1送1品項，包括油切日式綠茶（原價39元）、野莓美肌飲（原價39元）、全家鹼性離子水（原價29元）、杜老爺淇淋巧酥甜筒（原價45元）、農心辛炒麵（原價75元）。

▲全家拿鐵買1送1登場，本週康康五優惠出爐，自15日起至17日限時3天，有特大杯拿鐵、酷繽沙，還有指定支付享霜淇淋買1送1。（圖／全家提供）
▲全家拿鐵買1送1登場，本週康康五優惠出爐，自15日起至17日限時3天，有特大杯拿鐵、酷繽沙，還有指定支付享霜淇淋買1送1。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜9月15日至17日，霜淇淋買1送1

使用icash pay霜淇淋買1送1（原價49元），包括聯名米其林一星正宗泰式餐廳「頌丹樂」的泰奶霜淇淋、夏日芒芒、原味牛奶霜淇淋都在優惠內。

▲7-11使用icash pay霜淇淋買1送1，活動限時3天。（圖／7-11）
▲7-11使用icash pay霜淇淋買1送1，活動限時3天。（圖／翻攝自7-11）
📍APP｜即起至9月16日

■西西里風檸檬咖啡／西西里風檸檬氣泡咖啡，7杯優惠價380元（原價70元、平均55元）
■香鑽水果茶7杯350元（原價75元、平均50元）
■冰燕麥系列7杯350元，任選大杯冰燕麥拿鐵／冰燕麥奶茶／黑糖珍珠燕麥奶（最高原價75元、平均50元）
■蜂蜜美式／拿鐵7杯390元（最高原價80元、平均56元）
■7杯320元中杯精品美式（原價80元、平均46元）

▲7-11秋季優惠開跑，現煮咖啡7杯優惠組合，中杯精品美式相當於近6折開喝。（圖／7-11提供）
▲7-11秋季優惠開跑，現煮咖啡7杯優惠組合，中杯精品美式相當於近6折開喝。（圖／7-11提供）

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