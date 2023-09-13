捕獲野生蕭敬騰！挪威完成任務 甜曬未婚妻Summer合照喊最美風景
蕭敬騰（老蕭）日前飛越9000公里來到挪威的城市奧勒松為新專輯錄音，他也在休息時間把握機會感受北歐風情，甚至還到當地超市逛街採買，老蕭說：「心情很好，沒有壓力，每天都有睡飽。」未婚妻Summer也愛相隨，老蕭還特別曬出與Summer的合照，甜蜜表示是「最美的風景」。
記者吳雨婕／綜合報導
老蕭在挪威已度過將近兩周的時光，前期主要的工作就是在吉斯克島上的Ocean Sound錄音室為新專輯錄製，第一階段已完成整張個人錄製部分；緊接著就展開MV拍攝，這是老蕭出道至今第一次前往海外錄製整張專輯，更是在錄音完成後的隔天就開始MV拍攝，經歷行李流浪和取景於長年下雨的城市，對MV團隊絕對是大考驗，必須在有限時間和場景，找尋挪威奧勒松附近最適合的拍攝內容，老蕭分享心情笑說：「我跟所有來這的工作團隊和夥伴說我們都放輕鬆，沒有什麼完成不了，真的完成不了也沒關係，就彷彿漫無目的找尋自己的目的地，這種感覺很好。」
日前在挪威的生活，每天都是錄音室和airbnb的往返，毫無其他行程的安排，在順利完成錄音工作後，老蕭放了半天的假，從住宿的地方開始一路散步到市區，看到喜歡的甜點店就進去逛逛，買杯熱巧克力坐來下，看著路上來往的人們或是遊客穿梭的模樣；走到奧勒松港口，聽說這間炸魚薯條很有名氣，老蕭也顧不得桌椅還因前一晚下雨而溼答答，就邀請工作人員一起坐下來享用美食，為大家買單。
這段旅程，老蕭的未婚妻Summer也愛相隨，日前老蕭開心在社群媒體上分享與Summer的合照，放閃表示：「最美的風景。」此外，新專輯預計會在2023年底前推出，老蕭也希望這張新專輯能找到自己想做的並且也是聽眾想要的，希望達到這兩者之間的默契，是一張任何情況、任何時間聆聽都是沒有違和的專輯。