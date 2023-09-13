歐漢聲深夜喝醉抱柱蹲路邊、走路S型！短髮「超兇辣妹」上前攙扶
藝人歐漢聲（歐弟）2021年宣布和大陸妻子鄭雲燦，結束7年婚姻，恢復單身後，兩人仍維持良好關係。今年，歐漢聲為了女兒將工作重心轉回台灣，傳出將接任《原子少年2》的導師。歐弟日前被直擊和朋友小酌後，在路邊抱著柱子蹲下，還有短髮辣妹上前關心，畫面全被拍下。
記者薛羽彤／綜合報導
據《鏡週刊》報導，本月初歐弟和友人到酒吧小酌，幾杯黃湯下肚後走出來外面透氣，卻不勝酒力站都站不穩，必須抱著路標告示牌的柱子，最後還直接蹲下，男性友人見狀拿起手機捕捉畫面，而另一名「波濤洶湧」的辣妹上前關心，示意他回去店裡休息，無奈歐弟連走路的步伐都走不穩，最後友人幫他叫計程車送他回家。
鄭雲燦和歐弟離婚後桃花不斷，接連被拍到和小鮮肉陳昊森、周湯豪約會，鄭雲燦每每登上媒體，就會被冠上「歐弟前妻」的稱號，據悉歐弟因此忍不住向朋友抱怨，「女生看到這個封號，也會有壓力，誰還會願意跟自己在一起！」而歐弟本月初出席活動時，被媒體追問身邊是否有新歡？歐弟則將焦點轉向麻衣，對於感情世界沒正面回應。
據《三立新聞網》報導，歐弟被拍到去酒吧買醉失態，經紀人澄清「那天好像是長輩的局啦！所以是開心的，不是買醉啦！」至於，歐弟抱怨鄭雲燦頻被冠上「歐弟前妻」，這個封號進而影響自己的感情路，經紀人回應兩人都分開那麼久了，歐弟心情不會有太大影響。