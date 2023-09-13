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睽違3年！台北101登高馬拉松回歸　團體親友也能組隊、獎金看這邊

▲歷年來總是秒殺的台北101垂直馬拉松將於明（14）日中午12點開放報名，這是疫情之後、睽違3年首次辦理，登高賽將於今年10月14日回歸。（圖／記者許家禎攝，2023.9.13）
▲歷年來總是秒殺的台北101垂直馬拉松將於明（14）日中午12點開放報名，這是疫情之後、睽違3年首次辦理，登高賽將於今年10月14日回歸。（圖／記者許家禎攝，2023.9.13）

記者許家禎／台北報導

歷年來總是秒殺的台北101垂直馬拉松賽將於明（14）日中午12點開放報名，這是疫情之後、睽違3年首次辦理。以「WE AR WELL」為訴求，登高賽將於今年10月14日回歸，這場挑戰91層樓、2046階樓梯、垂直上升390公尺，溫度相差3度的賽事即將展開。今年首度有警察菁英組參加，團體組也不再限制必須是同一間企業或公司的人，可以號召三五好友、家人朋友一起組隊。菁英組、警察菁英組、自我挑戰組最高獎金每人43200元、團體組最高獎金則有10萬元。

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台北101垂直馬拉松今年活動主軸為「WE AR WELL」，呼應台北101以史上最高分取得WELL健康建築白金級認證。台北101董事長張學舜今日在記者會上表示，台北101垂直馬拉松賽在全球最高健康綠建築裡舉辦格外有意義，台北101不僅是台灣當代文明的象徵，也是健康活力的代表，歡迎民眾、國內外旅客報名參賽。

這次賽事中國信託再度冠名贊助，凡是自我挑戰組的挑戰者持中國信託信用卡刷卡報名，即享報名費9折優惠，大會將從卡友報名費中提撥5%至中國信託慈善基金會「愛接棒計畫」。同時，南亞塑膠也提供製作賽衣，讓選手配備台灣首見廢布回收再製機能賽衣，使用100%回收材料，每件賽衣由16g廢布與4個寶特瓶製成，可減少70%碳排。

台北101垂直馬拉松賽報名人數限制為3500名，分為菁英組、自我挑戰組與團體組，將有電視重點轉播賽事，只要年滿15歲，且未滿70歲（出生年為1953年到2008年者）都可參加，參賽好禮包括賽事紀念背心、計時晶片、號碼布；完賽禮則有完賽毛巾、完賽獎牌與完賽禮袋。

這次首度有警察菁英組參加，原價每個人2000元報名費，持中國信託刷卡可享優惠9折，至於團體組每隊可15到20人參加，每隊費用36000元。台北101表示，這次團體組不再限制必須是同一間企業或公司的人，可以號召三五好友、家人朋友一起組隊，同時採全面線上報名，小隊長可以先收集好隊友的身分證或護照號碼、姓名、性別、出生年月日與賽衣背心尺寸等。

至於獎金部分，菁英組、警察菁英組、自我挑戰組，男女總成績各取前4名，每人最高獎金43200元；團體組獎金取前15名最佳成績平均，前三名最高獎金10萬元。另外，還有「破紀錄獎金」高達20萬，據Taipei 101 run up資料顯示，目前男子組最佳成績約為10分29秒，而女子組約為12分38秒，如果可以打破可獲「破紀錄獎金」。

此外，為了服務一早就開跑的參賽者與陪同親友，台北101購物中心美食街夥伴也為大家打氣，有6家餐廳提前在當天早上7點30分就開始營業，台北101購物中心裡的超市Mia C’ bon也提早一小時在8點營業。最後參賽選手還能享有觀景台門票8折優惠，選手報名可獲優惠碼，可至觀景台官網購票，今年10月31日前預訂門票可享8折，每次優惠上限4張，可使用到12月底。

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