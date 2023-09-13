立法院新會期下周五開議　陳建仁針對超思蛋、登革熱連兩天專報

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此外曾銘宗說，登革熱的疫情嚴重，今日已超過6615例，台南就有5千多例，且這段時間重症就有27例、9人死亡，但中央僅派出疾管署副署長羅一鈞處理。並強調施政報告並不重要，陳建仁要先針對超思與登革熱進行專報。
民眾黨團總召邱臣遠則建議19日開議，同樣建議優先處理超思進口爭議與登革熱，要求陳建仁進行專案報告；時代力量黨團副總召陳椒華則說，表態建議19日開議，除支持超思進口蛋與登革熱專報外，也希望針對鄰損問題、不法餽贈與疫苗購買等進行專報。
最後黨團協商結論出爐，各黨團同意定於下周五開議，隔日星期六加開院會，周五邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長列席，提出有關農業部辦理專案進口雞蛋相關事項專告並備質詢，隔日邀請
陳建仁提出登革熱防治相關事宜專案報告並備質詢，上述各專案報告質詢人數由民進黨團推派11人、國民黨團推派7人、台灣民眾黨團及時代力量黨團各推派1人進行，此外9月26日邀請陳建仁率同各部會首長列席進行施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢，當日質詢人數由民進黨團推派4人、國民黨團推派2人、台灣民眾黨團及時代力量黨團各推派1人進行。
10月3日邀請陳建仁、主計長、財政部長列席報告「113年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。質詢人數由民進黨團推派11人、國民黨團推派7人、台灣民眾黨團及時代力量黨團各推派1人進行。