賓州殺人犯越獄後闖民宅！兇嫌竊槍後仍未落網 當地學區緊急停課
美國賓州切斯特郡監獄（Chester County Prison），一位犯下一級謀殺罪被判無期徒刑的重犯，於8月底以「螃蟹爬」方式成功越過鐵絲網逃獄。日前他闖入一處民宅並竊取一把.22口徑步槍後逃逸，警方在積極追捕同時也呼籲民眾不要出門，賓州東南部更有學區於12日宣布所有學校停課。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合外媒報導，這位逃脫近兩周的逃犯名叫卡瓦坎特（Danelo Cavalcante），今年34歲，因殺害女友而遭判處無期徒刑入獄。他從切斯特郡監獄逃離後11日晚間闖入民宅，屋主在連開七槍自衛下並無受傷，但卡瓦坎特取得.22口徑步槍後仍舊逃竄。警方呼籲民眾，若發現其行蹤應打911電話報警，避免正面交手。
賓州州警聲明指出，警方正在切斯特郡南考文垂城（South Coventry Townpoint）瑞吉路、考文垂維爾路以及戴西角路一帶展開大規模搜捕，呼籲民眾緊鎖門窗、將車輛上鎖，不要隨意出門。
賓州州警警督比文斯（George Bivens）表示，種種行為顯示卡瓦坎特變得愈發絕望，這才鋌而走險闖空門。
與此同時，賓州波茲鎮（Pottstown）歐文羅勃茲學區（Owen J. Roberts School District）宣布，基於安全考量，該學區在徵詢州政府與當地警方意見後，決定配合警方在社區擴大搜捕行動，並宣布學校及學區辦公室暫時關閉。
切斯特郡監獄的代理典獄長霍蘭德（Howard Holland）此前則表示，對於此次越獄案的調查正在進行中，會釐清是否有內部人員涉案。另外，監獄也將進行加強措施，增派看守警員人力，並增加鐵絲網的數量。