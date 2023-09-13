藍正龍片場熱舞畫面流出！一鏡到底尬舞 致敬張國榮〈Ｍonica〉
由金鐘視帝藍正龍自編自導自演新作《成功補習班》，電影中不僅還原90年代的補習班時光，導演藍正龍也特別選用張國榮的經典歌曲〈Ｍonica〉作為片尾曲，昨（12）日適逢哥哥張國榮冥誕，電影《成功補習班》為懷念哥哥，釋出「一鏡到底尬舞」花絮，藍正龍也親吐選曲背後意義。
記者黃雅琪／綜合報導
電影《成功補習班》故事背景發生在90年代，導演藍正龍選用80年代歌曲〈Ｍonica〉作為片尾曲。這首歌在1984年獲得了「十大中文金曲」以及「十大勁歌金曲獎」，歌曲表現了一個男人對於愛人的後悔莫及，卻以輕快動感的曲風呈現。
談到選擇這首歌曲的意義，導演藍正龍表示：「〈Ｍonica〉是很代表80年代的一個潮流吧！張國榮這位Super Star讓我們了解到另一種姿態的美，所以這首歌對我來說是非常重要！」此外，在電影片尾導演藍正龍更是邀請全體演員，以一鏡到底的方隨著音樂尬舞，還特地請來舞蹈老師藍波編舞，演員群們也一起上課學舞。導演藍正龍開心道：「我從以前就好想拍跳舞的戲。」
詹懷雲表示：「我覺得這首歌詞寫得美，雖然是講述一段感情的結束，但聽起來卻很快樂。」林奕嵐透露會在家邊聽歌邊跳舞：「我其實很喜歡在家裡跳舞，會邊播音樂邊跳，所以拍這一場還滿開心的，尤其跟大家一起跳起來的感覺，我覺得很歡樂。」